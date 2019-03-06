工業富聯副董：熄燈工廠目的是無憂製造 可簡化流程提升效率

2019 年臺北國際機床展 (TIMTOS) 日前在台灣揭幕，其中鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯副董事長李傑、亞馬遜與 SAP 等國際大型企業代表，在高峰論壇上進行對話，李傑指出，熄燈工廠並非無人工廠，主要目標是要無憂製造，也就是簡化工作流程、強化工作品質與優化決策，讓過往以人力為中心的工廠，變成以數據為中心的管理，而工業人工智慧也不是要取代人力，而是可以做人力無法完成的工作。

李傑強調，熄燈工廠並非無人工廠，而其中重要的關鍵是工業大數據，產業應該利用工業大數據，挖掘不可見的價值，他強調，隨著新工業革命時代序幕拉開，工業大數據正從製造過程中的副產品，轉成備受企業關注的戰略資源。

李傑表示，互聯網大數據是從數據中找尋還未產生價值的東西，而工業大數據則從痛點中尋找怎麼避免生產過程中發生痛點的關鍵。兩者區別在於，工業大數據有很強的目的性，而互聯網大數據僅是關聯性數據的挖掘。

相比互聯網大數據，李傑認為，工業大數據需要高精準計算，包含預測、分析結果等，容錯率要求非常低；尤其在工廠現場，僅通過統計顯著性作為分析結果，有其風險性，未來恐因一次性的失誤，而造成嚴重的後果。

在李傑看來，大數據並非目的，而是分析與解決問題的手段，透過觀察數據，可以預測需求、製造、挖掘尚未被發現的價值、解決與避免不可見問題的風險，並可利用數據整合產業鏈和價值鏈。

而市場也關心，如何有效發展工業大數據價值，李傑認為，這是眾多製造業的關鍵命題，融合工業大數據分析建模工具，可以成為主要關鍵，其中，工業人工智能，就是系統化的方法與規則，可以為工業應用提供解決方案，但這不表示工業人工智能就是要取代人的工作，而是在做人類做不好，或不想做的事情。

李傑談及工業人工智能關鍵要素時表示，工業人工智能可以用 ABCDE 的特徵分類，分別為分析技術 (Analytics Technology)，大數據技術 (Big Data Technology)，雲或網絡技術 (Cloud or CyberTechnology)，專業領域知識 (Domain Knowledge) 與證據 (Evidence)。

鴻海旗下的 FII 導入工業雲平臺 Fii Cloud，透過 Micro Cloud 與 Fog AI 應用，使深圳龍華成為熄燈工廠，鴻海強調，工業富聯工業互聯網打造智慧工廠的經驗，可向全球處於數位轉型期的製造業與企業複製與推廣。

李傑表示，熄燈工廠非無人工廠，真正的目標是無憂製造，簡化工作流程、加強工作質量並優化決策，同時改變人力結構，從傳統以人為中心，變成以數據為中心的模式。

熄燈工廠橫跨智能感知層、信息挖掘層、網絡層、認知層和配置層，依次建立統一的數據環境，李傑強調，如此可使工業設備可以自我配置和優化。

目前，富士康有超過 6 萬台機器人，超過 1600 條的 SMT 線，超過 5000 種的測試設備，17 萬台以上模具加工設備。李傑強調，工業富聯在此基礎上打造雲、移、物、大、智、網 + 機器人的核心科技組合陣容，透過六流建立以數據計算的應用模式，創造更有價值的工業互聯網平台。

展望未來，李傑表示，工業富聯透過數據收集、分析與建模預測需求，針對痛點難點逐一突破，擺脫傳統製造的離散性，可以實現無憂生產。