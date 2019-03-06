〈分析〉下半年油價展望：供給、需求面均不利油價走勢

原油價格的變化主要是來自於供給和需求的變動所影響。自 1980 年起，隨著原油需求大幅擴張，再加上原油供給逐步分散，導致油價的波動大幅上升。

若以長期來看，油價的波動主要來自於需求端變化。以全球經濟火車頭－美國為例，將美國製造業 PMI 新訂單指數來當原油需求標準來看，歷史數據顯示，美國製造業 PMI 新訂單指數領先油價年率變化。

資料來源: 長江證券

至於，油價中短期的波動則主要來自於供給面的影響，最常看到的就是地緣政治事件帶來的衝擊。過去在地緣政治事件（兩伊戰爭、波灣戰爭）衝擊主要產油國原油產量後，油價多次出現階段性跳漲，而當時全球經濟正處在下滑階段。此外，2015 年受到全球最大產油組織 OPEC 大幅增產等影響，油價也曾出現大幅下跌情況。

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中、印兩國原油消費影響力漸增

美國不僅是全球經濟火車頭，也是全球最大的原油消費國。長期以來，美國原油消費占全球比重保持在 20% 左右，超過歐盟、中國和印度等其他經濟大國。由於消費量最大，美國原油消費一直是全球原油消費的風向球。

不過隨著以中國、印度為代表的新興市場伴隨著經濟快速擴張，原油消費規模已不斷提升。根據資料顯示，1970 年至 2017 年，中國、印度原油消費占全球比重分別從 1%、1% 攀升至 13%、5%，兩國合計已逼近美國。受新興市場原油消費成長帶動，非 OECD 國家原油消費規模在 2013 年首次超過 OECD 國家，目前占全球比重已達 52%。

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全球原油供給結構轉變

1970 年～2008 年，OPEC 原油產量占全球比重基本保持在 30% 以上，甚至一度短暫超過 50%。在這期間，全球原油產量與 OPEC 產量成長速度走勢相當。

不過，在 2011 年 OPEC 主導的優勢開始轉變，隨著美國頁岩油開採技術出現重大突破，美國原油產量大幅擴張，對全球原油供給影響力明顯提升。舉例來說，2011 年至今，美國原油產量由 552 萬桶 / 日大幅上升至 1199 萬桶 / 日，占全球比重由 6.3% 攀升至 12.1%。

受到美國原油供給大幅增加影響，全球原油產量的成長與 OPEC 相關性開始下滑，反而與美國原油產量成長相關性越來越密切。美國原油產量的爆增，也開始影響全球原油供需格局。過去美國曾是最大原油消費國，但在頁岩油增產的因素下，美國原油進口大幅下滑、出口逐步上升，同時，美國對 OPEC 及沙烏地阿拉伯的貿易赤字也快速縮小。

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經濟疲弱原油需求恐下滑

目前美國經濟成長周期進入尾聲，景氣有自高點下滑的跡象。以歷史經驗顯示，美國製造業 PMI 新訂單指數和庫存指數逐步下滑，反映美國經濟有可能出現減速。

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由於美國經濟成長可能出現轉折，而新興市場經濟體一般以生產型和資源型的經濟體為主，因此經濟成長依賴出口帶動，也因為產業結構單一，所以新興市場經濟體抵禦外在衝擊的能力較弱。而在全球經濟領頭羊美國景氣下滑的影響下，新興市場經濟體出口可能承受壓力，經濟可能加速下滑，連帶衝擊原油需求。

供給增加陰霾揮之不去

在供給端方面，美國頁岩油開採技術不斷進步，刺激頁岩油產量快速攀升。美國頁岩油最核心產區的 Permian 地區，目前產量已躍升至 369 萬桶 / 日，較 2015 年水準成長約 1 倍。

目前，西德州油價為 57 美元 / 桶左右，高於頁岩油損益平衡點的 44～45 美元 / 桶。雖然因油管數量不足，導致美國 Permian 原油無法完全運至墨西哥灣。但在 2019 年下半年將有多條輸油管道竣工，預估新增運力約 132 萬桶 / 日。

配合美國頁岩油儲備量豐富，產能釋放快，2019 年下半年若油價持續高於頁岩油損益平衡點，美國原油增產規模有機會上看 150 萬桶 / 日。這不但抵消 OPEC 與非 OPEC 近期不斷減產的努力，也為下半年油價投下變數。

整體而言，今年下半年油價走勢因為全球經濟成長趨緩，及美國頁岩油增產的因素影響下，油價恐不樂觀。而下半年油價要保持穩定，則可觀察兩大重點，第一 OPEC 與非 OPEC 會不會出現更大的減產幅度，或是全球經濟能回穩，這包含全球貿易緊張情勢趨緩。