能源盤後─EIA數據壓低WTI 53%受訪者預計布蘭特今年平均60美元

在美國 EIA 公布了原油庫存增加後，WTI 油價下跌，同時，美國貿易赤字達 10 年新高，也有所影響了油價。

布蘭特原油期貨收高 0.07 美元，或 0.11% 至每桶 65.93 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.34 美元，或 0.60% 至每桶 56.22 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.04% 至每加侖 1.786 美元。

天然氣收低 0.037 美元，或 1.28% 至每一千立方英尺 2.847 美元。

周三 (6 日) 美國能源情報署 EIA 報告顯示美國原油庫存增加 710 萬桶至 4.53 億桶後，價格小幅走低。分析師預計僅上漲 160 萬桶。儘管如此，汽油和柴油燃料庫存減少了 660 萬桶，這有助於防止進一步拋售。

此外，美國商務部的一份報告顯示，儘管美國總統川普努力減少貿易缺口，但去年的貿易赤字仍高達 62.1 億美元，創下自 2008 年以來的最高水平。分析師認爲，巨大的貿易逆差對第一季度的 GDP 增長來說並不是好兆頭，而增長放緩可能會損害石油需求。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

供應基本面

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 達成的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。彭博社的一項調查顯示，上個月 OPEC 成員國的產量下降了 56 萬桶 / 日，達到 3050 萬桶 / 日。與此同時，路透社報告稱，2 月份下降 30 萬桶 / 日，至 3068 萬桶 / 日。

Gulf 分析的新民調顯示，共有 53% 受訪人預計今年布蘭特油價平均應落在 60 美元 / 桶上下，33% 受訪人認爲會落在 70 美元 / 桶上下。