能源盤後─投資人官網EIA數據 布蘭特小漲 WTI小跌

因股市持平，投資人等待美國石油庫存的數據期間，周二 (5 日) 美國油價小幅下跌。

布蘭特原油期貨收高 0.21 美元，或 0.32% 至每桶 65.88 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.04 美元，或 0.07% 至每桶 56.55 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.96% 至每加侖 1.766 美元。

天然氣收高 0.026 美元，或 0.91% 至每一千立方英尺 2.883 美元。

過去兩周 WTI 一直維持在大約 55 美元至 57 美元的區間內交易，而周二大部分時間內價格仍在該區間內徘徊。分析師對此認爲，油價仍然處於鞏固階段，而 WTI 近 57 美元的高點水位，為多頭提供了一些安慰，再次上行可能需要明天的 EIA 報告數據做判斷。

上周的 EIA 數據令人意外，上周美國石油庫存大幅出人意料地下降了 860 萬桶，帶動了看漲情緒，但該報告之後的價格上漲很快就停滯不前，導致一些分析師質疑價格是否可能很快回落至每桶 50 美元。

本週的 EIA 報告分析師預計，原油庫存可能增加 160 萬桶。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

中國經濟也慢慢放緩，周二將 2019 年經濟增長目標下調到 6% 至 6.5%，低於去年的 6.6%，引發對中國前景的擔憂。分析師對此表示，雖然這對油價持負面影響，但在經歷數月的緊張局勢後，美中貿易協議的進展更為有利。中國和美國正處於完成交易的最後階段。

二疊紀盆地 Permian Basin

雪佛龍 (CVX-US) 和埃克森美孚 Exxon (XOM-US) 計劃提高美國德州和新墨西哥州的二疊紀油田產量，也是美國頁岩油的核心。埃克森美孚周二表示，它將在 2024 年前將其二疊紀原油和天然氣產量提高到 100 萬桶 / 日，而雪佛龍預計在未來 5 年內將其二疊紀產量增加一倍以上，達到 90 萬桶 / 日的原油和天然氣。

二疊紀盆地即將供應 400 萬桶 / 日的原油，換算成 OPEC+ 產量，將會是排在沙烏地阿拉伯、俄羅斯、和伊拉克之後，排名第四。