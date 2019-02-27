川普批油價太貴 要OPEC「放鬆一下」 沙國：我們正在放輕鬆

美國總統川普日前於推特發文，稱油價過高，要石油輸出國組織 (OPEC)「放鬆一下」；對此，沙烏地阿拉伯能源部長法力赫 (Khalid al-Falih) 回應，OPEC 採取漸進、節制的減產措施，藉以穩定油市，「我們正在放輕鬆」。

台北時間週三 (27 日) 下午 4 點 30 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.35%，至每桶 65.59 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.72%，至每桶 55.90 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

川普週一於推特寫道，「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。

不過，OPEC 並未理會川普的言論，將繼續執行減產措施；法力赫在接受 CNBC 採訪時稱，OPEC 採取漸進、節制的減產措施，「我們的首要之務，就是穩定油市。」

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

川普過去曾多次於推特發文，指 OPEC 以人為手段拉抬油價，令人無法接受，應立刻降價；去年 11 月，油價重挫，川普當時於推特寫道，「油價下跌真是太棒了 (謝謝你，川普總統)。」