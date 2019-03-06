新壽「新板傑仕堡」A棟7月啟用 三棟建物全數完工挹注年租金2.8億元

新光金 (2888) 旗下新壽「新板傑仕堡」A 棟將於今年 7 月正式啟用，引進璽悅坐月子中心，B 棟、C 棟可望在第三季陸續啟用，合計三棟建物開發土地面積共計 3120 坪，樓地板約 2 萬多坪，「新板傑士堡」係為新壽在新板特區第二個不動產開發案，全數完工後可望挹注年租金 2.8 億元。今年下半年到明年年初，新壽四棟新不動產開發案集中在新北市，包括「新板傑仕堡」三棟，以及「三重水漾傑仕堡」一棟，當中「新板傑仕堡」為開發面積最大，該案延續過去商務住宅的開發經驗，定位全齡化健康樂活長期出租住宅，距離捷運板南線新埔站及三鐵共構板橋站約 700 至 800 公尺，走路僅約 5 至 10 分鐘，規劃用途包括醫療診所大樓、旅館大樓，以及出租住宅三大塊區塊。



新壽在新板特區第一個不動產開發案「新板金融大樓」於 2017 年 6 月啟用，「新板傑仕堡」為第二個開發案，前者樓地板面積約 1 萬坪，加計「新板傑仕堡」之後，合計樓地板面積約 3 萬坪。



目前新壽手中不動產開發案約 9 棟：新板傑仕堡 (三棟)、三重水漾傑仕堡、士林見潭傑仕堡、杭州北路、台中烏日、重慶南路、內湖陽光街等。新板傑仕堡 A、B、C 棟於今年下半年陸續啟用，而三重水漾傑仕堡則是落在今年底到明年初啟用，以挹注不動產租金收益。