茂訊強固電腦出貨翻倍 2月業績再破2億關 Q1獲利成長可期

強固型電腦品牌商茂訊 (3213) 公告 2 月業績，單月合併營收逆勢竄升，突破 2 億元大關，達 2.15 億元，較上月大增 26.32%，較去年同期更大增逾 44.3%。受到利多激勵，茂訊股價週三 (6 日) 強勁大漲，最高來到 43 元價位，上漲 2 元或 4.8%，並創波段新高價，今年以來漲幅達 16.5%。該公司前兩月合併營收為 3.86 億元，年增 26.7%。



在強固型電腦專案出貨帶動之下，茂訊 2 月業績繳出佳績，為近 5 個月新高，表彰強固型電腦業務的外銷金額在 2 月達 0.65 億元，較之元月的 0.34 億元增加逾 91%，同比大增 5.7 倍。



由於外銷業務的利潤較之國內筆電通路業務高很多，此業績型態預估也有助於首季獲利表現。