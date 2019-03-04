新光金旗下新壽攜手中央大學 開發保險科技、AI大數據技術

新光金 (2888) 旗下新壽、中央大學簽署產學合作備忘錄，宣告未來雙方將積極配合，建立產業與學術互助互惠平臺，縮短學用落差，提供在學生實務課程、產業參訪、實習及畢業生就業機會，新光則透過中央大學保險科技之開發及 AI 大數據技術，提升企業精算財務風險評估及數據分析能力、研發創新保險商品。大數據時代來臨，壽險業對精算、資管、風管及財務投資等人才需求大幅提升，今年新壽係以「AI 新光，樂齡未來」為策略目標，為增進保險實務之商品創新及風險管理能力，並促進保險科技開發、AI 大數據技術。



新壽強調，根據「美國新聞與世界報導」公佈之今年全球最佳大學排名，中央大學名列台灣第四，且科系領域與新壽企業經營所需的人才媒合度很高，未來與中央大學合作會有很好的成果。



中央大學管理學院於去年 4 月成立「產學深耕總中心」，積極推動產學合作目標，做為整合人才及推動各產學合作之策略單位，結合管理學院金融、資訊、管理關鍵知識及技術，納入跨系、院、校之研究人才，成立特色領域研究群，培育未來具解決問題能力及國際競爭力的金融管理人才。