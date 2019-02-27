新光金去年總資產達3.6兆 年增率7.8% 新壽去年避險成本增加68億元

新光金 (2888) 昨(26)日召開董事會，通過去年財報，全年合併稅後淨利達 104.79 億元，每股盈餘為 0.89 元，總資產規模逾 3.6 兆元，年增率 7.8%，合併股東權益為 1,446 億元，每股淨值約 11.8 元，惟台美利差擴大，新壽外匯避險成本較前年增加 68 億。新壽去年合併稅後淨利約 52.6 億元，總保費收入達 3,071 億元，年增率 9.3%；初年度保費 1,267 億元，較前一年度成長 14.1%，積極推動外幣保單及泛保障型商品之策略下，外幣保單初年度保費較前年成長 37.5%，占整體初年度保費比重進一步提升至 56.5%，未來將持續堆疊外幣保單，以降低避險成本；泛保障型商品也較前一年度成長 130.3%，而負債成本也持續降低，較前一年度降低 15bps 至 4.08%。



投資方面，持續耕耘固定收益債券及低波動高殖利率股票，避險前經常性收益提升至 4.11%，較前一年度增加 13bps，外匯避險成本雖較前一年度增加 68 億，但整體投資報酬率仍達 3.99%，較前一年度增加 7bps。



新光銀去年合併稅後淨利約 52.15 億元，淨利息收益較去年成長 5.7%，股東權益較前年提高 13.4%，來到 595 億元，去年底放款餘額為 5,661 億元，年增率 6%，且放款平均利率較前年上升 4bps，而資產品質方面持續維持一定水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.23%、570.15%。



新光控已於去年第四季正式將元富證納為百分之百持股之子公司，建立保險、銀行及證券三大獲利引擎的經營模式，經紀業務穩定成長下，去年合併稅後淨利約 8.3 億元，股東權益較達 228 億，年增率 6.3%，每股淨值約 14.5 元。



新光人壽順應社會潮流，近年不動產投資產品相當多元，規劃用途包括「醫療診所大樓」、「旅館大樓」及「出租住宅」，緊鄰捷運新埔站及三鐵共構板橋站的「新光新板傑仕堡」全部完工後，可望為新壽帶來租金收益動能。

