投資配息基金成全民運動 手續費優惠加碼再擴大

現金流是你的生活必需品，投資配息基金已經成為台灣市場上的全民運動；「鉅亨買基金」平台繼 1 月底推出破天荒全站月配息基金 0 手續費活動後，配息零手續費活動加碼再擴大，凡網站上有月配息級別的債券基金、平衡基金，累積級別也同享 0 手續費優惠，活動優惠限時 3 月 31 日截止，投資人可把握機會用投資錢滾錢。

配息基金全面 0 手續費的優惠後，據了解，不少客戶去電反應也希望長期投資累積型的配息基金，因此「鉅亨買基金」即日起將優惠再擴大範圍，原月配息基金共 390 檔，其中債券與平衡型有累積型 (非配息級別) 共 226 檔，也一併加入全面 0 手續費的行列，整個平台上共有 616 檔各級別的基金單筆申購 0 手續費、優惠延長至 3 月底截止。

據了解，這波月配息 0 手續費包括：安聯、瀚亞、鋒裕、野村 (愛爾蘭)、富達、貝萊德、摩根、NN (L)、路博邁等各家旗艦月配息基金，以及債券型、平衡型的累積級別基金，也是「鉅亨買基金」有史以來涵蓋範圍最廣的基金 0 手續費活動。

「鉅亨買基金」指出，配息基金可同時滿足資產配置和打造現金流兩個願望。相較於直接買賣所謂的「定存股」，配息基金的種類有更多選擇，除了涵蓋全球股票、債券或股債混和的平衡基金，還包含另類投資的多重收益基金，大幅降低投資個別股票的風險。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，因 2018 年的基金表現傑出者，主要以較穩健的債券型基金為主，例如：全球債券及政府債券；又去年新興債券修正達一定程度，2019 年初來看到大幅回購。今年預期市場波動下，對投資人來說更具挑戰，故建議投資人不妨從月配息基金 (或累積級別) 開始，掌握股債息收與現金流，也抓住這一波投資機會。

張榮仁分析，台灣投資人在市場上偏好購買「配息」基金能增加每個月現金流，但也有一群投資人欲利用配息滾入再投資持續累積「總報酬」收益，因此端看投資人本身需求，皆可利用「鉅亨買基金」的基金交易平台搜尋，符合本身理財目標的「月配息基金」或「月配息基金」的累積級別，長期投資，掌握獲得收益的機會。