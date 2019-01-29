〈房產〉桃園就業人口增幅居六都最高 購屋自住占比近9成

全台六都淨遷入人口數，桃園連續稱霸 6 年，不止如此，據勞動部統計發現，近 6 年來桃園就業人口數增幅為 6.7%，也為六都之冠，跟著帶動居住需求，桃園市換屋及首次購屋的自住占比就高達近 9 成，以行政區來看，平鎮、蘆竹、中壢因為學區優質、交通便利、房價親民三大因素，吸引周邊機場工作者、工業區首購族入住。

同時，今年全台房市買氣回溫，買賣移轉棟數再回升到 27.8 萬棟，房仲業者統計全台六都近 3 年同期家戶購屋比，今年前 3 季家戶購屋比最高是桃園市，達 3.55%，比去年同期更增加 0.25 個百分點。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，房市谷底回升，大都會區的反應最明顯，除海外資金回流停泊於不動產外，換屋族也推升交易量，雙北今年的買氣顯著增溫，台南市受惠南科議題及重劃區推案量大，故也有大幅度成長，而桃園市在房價相對低、建設及產業具話題的前提下，穩居家戶購屋比的冠軍寶座。

桃園除了有航空城計劃，更有大園、內壢等工業區，就業人口數年年增加，信義房屋統計桃園近 4 年來購屋概況，整個桃園首購佔比 54.1%，以行政區來排名，平鎮有高達 60.4% 為首購族，其次是蘆竹及中壢，均有強勁的自住需求。

信義房屋 (9940-TW) 平鎮店專員宋律吾表示，在少子化的情況下，平鎮工業區內的南勢國小卻逆勢增班，可見就業人口持續增加，加上家長重視學區，平鎮內有六所大學、二十幾所國小，文教氣息濃厚，其中公立東興、中壢、平鎮國中及文化、信義、興國國小都十分知名，私立復旦中學因升學率高吸引不少父母將孩子送往就讀。

除了學區優勢，宋律吾表示，平鎮臨近中壢，又在新屋交流道旁，房價親民，特別是南勢重劃區，內有大型量販店及國民運動中心，機能完善，屋齡五年內大樓每坪單價 15 萬元上下，有不少內壢工業區、平鎮工業區的首購族喜歡到此購屋。

除了工業區，機場也為桃園帶來不少工作機會，蘆竹和中壢因為地緣關係，機場工作者偏好在此區購屋，信義房屋大竹店店長梁志名表示，蘆竹離交流道近，不少空服員、機師、地勤人員、貨運業者來此購屋，首購預算在一千萬內，可買標準 3 房大樓或小坪數透天厝。

過去因雙北房價高，桃園有地緣優勢、房價 2 字頭較雙北親民，在 2014 年升格直轄市，人口流入開始增多，東森房屋研究中心經理于靜芳表示，在 2015 年淨遷入達 3.6 萬人高峰，近年桃園機捷通車，加上當地政府近年推動社會福利、工業發展、招商，也對人口遷入有效果，持續吸引雙北市購屋民眾南移、中南部青年北漂族人口流入，讓桃園淨遷入人口數連 6 年稱霸全台，平均年齡僅 38.6 歲，為全台六都最年輕的都會。