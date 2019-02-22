〈房產〉台南房價4年來累計漲達15% 房價仍屈居全台六都之末

依計近 4 年實價登錄資訊統計，房仲業者發現全台六都以台南市房價最低，但房價成長 15% 為六都第一，南區、中西區、歸仁區、安南區為漲幅最高的前四名行政區，信義房屋 (9940-TW) 表示，主要是南部科學工業園區創造穩定購屋需求、重劃區內有較多新增建案，讓這四區房價穩定成長。

信義房屋金華店店長陳政光則表示，台南房價基期低，加上近幾年有許多重大建設持續展開，如鐵路地下化、台南都會區北外環道路等交通題材，讓大台南 30 分鐘生活圈逐漸成型，買方購屋信心增強。南區房價基期低，價格親民，生活機能好，如水交社重劃區建商積極獵地，陸續推案。

而台南中西區地理位置好、商圈成熟、學區好、社區街廓整齊乾淨，外環道路方便，但巷內則鬧中取靜，是不少人優先選擇此地的原因，只要有新增供給，南科工程師都會很願意換屋於此，購屋需求穩定。

安南區也是近期房市交易熱區，信義房屋北安店經理張榮觀察，安南區過去屬台南市郊，這幾年因南科、台南科技工業區、和順工業區等多個工業區相鄰，帶來龐大的就業機會，讓交通往來的人口增加，也成為台南市人口成長較為明顯的區域。張榮表示，安南區最大的優勢為總價及單價都較低，居住及休閒品質皆不錯，全區物件多為台南人最喜愛的透天型產品，首購小資族可選擇 20 年以上的舊透天，總價僅約 400-800 萬元，若是偏好屋齡新一些的換屋族，也有 10 年內的透天可以考慮，總價約 800-1200 萬元左右。

近年來市區發展飽和，永康、安南等地區相繼成為台南市區的擴張和延伸地帶，近年來南科發展越趨穩定，永康是距離台南科學園區最近的行政區，且房價相對親民，許多南科年輕工程師會就近選擇在永康購屋，不僅進市區只需 30 分鐘車程，聯外交通也相當便利，有國道、台 20 線貫穿，且相較週邊如新市、善化等區更有學區優勢，也讓鄰近區域的年輕人在成家立業後，喜歡移居永康。以透天住宅而言，總價 1000-1500 萬內可選擇 5 年內的新透天，若是大樓產品，每坪單價約落在 1520 萬元左右。

特別的是，被視為台南房市交易熱區的東區，四年來房價沒有波動，信義房屋崇善店經理葉怡君表示，東區是早期就已發展成熟的商圈，各項生活機能、教育資源都相當完整、交通更是四通八達零死角，是老台南人的購屋首選，幾年前南紡夢時代話題火熱時房價就已漲過一波，目前市場已回歸自住需求，房價持平發展。