〈房產〉湖岸景觀加持 「碧湖畔」每坪162萬元創內湖高價

根據實價揭露最新資料顯示，台北市內湖區景觀豪宅「碧湖畔」，已有 13 戶實價揭露資料，目前揭露最高價為 12 樓每坪 162.6 萬元，刷新內湖豪宅最高成交價格，已揭露的 13 戶成交價格，每坪也都在 139 萬元以上，成內湖最新豪宅一哥。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近 10 年富裕階層崛起，對於住宅品質、管理、景觀等條件越來越重視，包括都會公園的景觀宅、水岸與精華重劃區的豪宅等。

若是較好的景觀條件，搭配豪宅品牌建商的設計規劃等，往往能夠吸引富裕階層的目光，同時也有較強的創造價格能力，近年甚至看到同一個豪宅大樓，因為景觀條件的不同，房價甚至有單坪的百萬差距。

「碧湖畔」建案屬於碧湖旁第一排的景觀豪宅，目前已實價揭露的 13 筆資料，交易時間多落在 2014 年與 2015 年，當時已經是景氣由高檔轉折往下，13 筆交易中最高價的是 12 樓的總價 2.66 億元，每坪成交價格為 162.6 萬元，其次則是 11 樓的 161.6 萬元，其他則成交在每坪 139-158 萬元之間，13 戶的成交價格都是內湖區的最高價依區，也確認「碧湖畔」成為內湖的豪宅一哥。