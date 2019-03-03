〈觀察〉太陽能廠相繼減資彌補累虧 今年擺脫包袱重出發

太陽能產業歷經去年中國六一新政的衝擊，產業跌落谷底，太陽能廠營運飽受衝擊，虧損幅度也紛紛擴大，不過，在產業洗牌年順勢調整體質之下，公司營運可望逐步轉佳，包括元晶 (6443-TW) 與達能 (3686-TW) 等太陽能廠，相繼辦理減資以彌補虧損，在將過去累虧一次打掉後，今年挑戰擺脫包袱重新出發。

去年太陽能產業面臨美國 201 條款、中國六一新政、印度防衛性關稅，及歐洲太陽能產品對大陸解除限價限量措施 (MIP) 等挑戰，其中又以六一新政影響最劇，導致整體供應鏈價格劇烈下跌，衝擊太陽能廠營運，紛紛減產、減緩原定擴產計畫，或暫停部分產線，許多業者甚至出現裁員情況。

在產業歷經殘酷洗牌年後，太陽能廠元晶今年 2 月 12 日鳴響減資第一槍，為強化公司財務結構以利整體營運發展，擬辦理減資以彌補虧損，預計消除股份 1.62 億股，減資比例約 34.15%。此次減資除將過去累虧一次彌補外，也可順勢告別去年的營運艱辛情況。

元晶選在此時辦理減資以彌補虧損，顯示營運有轉佳的機會。元晶去年第 4 季起模組接單就已爆滿，近 2 個月營收都維持在逾 3.6 億元水準，訂單能見度看至第 2 季後，包括電池與模組廠均在農曆春節時全員加班，以因應市場需求，且第 2 季起國內又有大型地面電站陸續動工，對今年國內太陽能下游市場需求樂觀看待。

繼元晶後，太陽能矽晶圓廠達能，董事會也決議辦理減資彌補虧損，減資金額約 23.61 億元，減資比率達 67.53%。 2 家公司減資後，都將再辦理增資，元晶將現增發行新股 5000 萬股，增資資金將用於擴增下游模組產能與電站投資，而達能則將現增發行新股 3000 萬股。