〈觀察〉央行降息聲浪湧現 金融業艱困期恐來臨

時序進入 3 月，本月下旬，央行將召開理監事會，市場上除了有推估利率可能「連 11 凍」的聲浪，由於國內景氣放緩，加上周五 (3/8) 將公布的出口數字可能續呈現黑字，因此也有降息聲浪湧現，一旦央行降息，金融股營運將更艱難。

主計總處日前二度下修今年經濟成長 (GDP) 預估值，由 2.41% 降至 2.27%；財政部公布的 1 月出口已經連 3 個月負成長，228 連假過後的周五，財政部將公布 2 月出口數字，財政部官員已預告，2 月因適逢春節長假工作天數驟減，出口將持續衰退，且今年第 1 季將呈負成長，終止連 10 季正成長。

雖然現在大多仍預期利率連 11 凍，但在美國聯準會釋放鴿派信號之後，各國央行的貨幣政策開始跟著轉向寬鬆，全球降息潮也蠢蠢欲動，亞太地區在印度開了降息第一槍後，市場多認為，如果台灣經濟數據再爛一點，央行降息的預期就會愈來愈明顯，而上述的 GDP 與出口都是市場認為央行貨幣政策有可能進一步鬆綁的關鍵。

主要就是因為當市場景氣低迷時，央行會藉由降低利率的方式，鼓勵民眾或企業從事投資行為，希望能夠進一步刺激市場需求。

一旦央行降息，由於放款利率變化的幅度往往較存款利率大，因此容易縮小銀行的利差、獲利空間。

雖然距離央行理監事會還有近一個月，且未必會降息，但降息升溫的態勢仍然承壓，金融產業分析師就表示，倘若央行降息，金融業利差將縮小約 0.016-0.027 個百分點 (即 1.6-2.7 個基本點)，對獲利也約有 2.5-3% 的影響，首當其衝的將是放款規模較大的兆豐金 (2886-TW) 及第一金 (2892-TW) 等金控，壽險金控也會是降息的受害族群。