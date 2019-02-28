震撼性反彈情景 標普有望衝上 3000 點

摩根大通 (小摩) 執行董事 Adam Crisafulli 表示，川普政府和聯準會一起可能引發股市的震撼性反彈，激勵標準普爾 500 指數 (SPX) 衝上 3000 點。

摩根大通執行董事 Adam Crisafulli 近期在給客戶的一份報告中寫道：「對股市而言，震撼性反彈的情景包括，立即取消所有美中關稅，促使對關稅敏感的企業上調 2019 年前瞻指引，而聯準會 (Fed) 承諾將準備金維持在 1.3 兆美元以上。若這一切成為現實，SPX 將很容易向 3000 點邁進。」

截稿前，標準普爾 500 指數近一年走勢圖。

美中貿易戰的走勢，牽動全球相關產業。美國總統川普曾要脅中國，將在 3 月 1 日後對中國進口商品課徵新關稅。然而，由於美中貿易談判正朝著達成協議的方向發展，川普週一 (25 日) 無限延長貿易休兵期限。

華爾街分析師表示，由於關稅戰一直在損害企業獲利和經濟，若川普不取消現有關稅，市場將對任何協議作出負面的反應。

Crisafulli 在報告中提到：「基本面認為，作為股市三大動力 (聯準會策略、更好的企業財報，以及緩解中國貿易緊張局勢) 在很大程度上深根於 SPX 目前的水平。有些情況下，這些問題仍可能出現意外，但可能性並不大。」

目前 Fed 準備金規模為 1.6 兆美元，每月下降約 500 億美元，這是資產負債表的一部分，市場交易員一直尋求聯準會可能停止縮表的細節。

鮑爾本週赴國會聽證會時首次表示，聯準會可能在儲備金減至 1 兆美元上下後停止，完成資產負債表「正常化」。」

Crisafulli 寫道：「重點是，聯準會資產負債表細節仍是美股下一個重大的宏觀事件，但這可能要到下月 20 日聯準會召開貨幣政策會議並發布新聞時才會到來。」

Crisafulli 認為：「市場揣測標準普爾 500 指數是否會在跌破 2800 點後長時間停留，還是會在接近 2850 點時再突破？在聯準會澄清其資產負債表計畫細節之前，標普 500 指數近期的漲勢將可能鞏固在 2750 至 2800 的區間。」