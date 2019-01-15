大摩：標普500指數可能再測去年12月低點 但屆時是買點

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 股票策略師認為，美股標普 500 指數很可能下跌，並重新測試 2400，去年 12 月的低點。但投資人不需太擔心，屆時將是買入的時機。

Mike Wilson 為首的團隊在週一 (14 日) 報告中指出，當股市跌至去年 12 月的低點時，市場已經反應了獲利衰退的影響，潛在的衰退會再被提起，而隨著獲利預估下調，指數也會走低，但這其實沒什麼好擔心的。

報告認為，如果標普 500 指數漲至 2600-2650 的阻力點，投資人應該減持。然而，一旦市場對不斷惡化的獲利前景做出反應，股市重回修正的低點，投資人就該重新買入週期性的股票。

獲利衰退將導致股市下滑 (圖表取自 CNBC)

摩根士丹利報告指出，雖然因眾多技術因素，12 月成了史上最糟糕的 12 月之一，市場接受了獲利衰退的預期。但另一方面，市場低估了經濟成長的共識，未注意到即使經濟衰退，程度其實很溫和這一事實。

Wilson 團隊認為，收益衰退演變成經濟衰退的風險在上升，不知何時會來，當前的預估是 GDP 由去年第 2 季的 4.2%，到今年第 3 季大幅滑落至 1%。「雖然從技術上講，這不是衰退，但這種減速對市場來說就像是衰退，將幫助我們的獲利衰退預測成真。」

Wilson 說，當此一事實被發現時，再去採取行動已經太晚，或者真的到那個時候，由於利空已反映，更可能的做法是買入而不是賣出。投資人應該考慮購買在近期經濟衰退期間遭受重創的周期性股票，例如能源股，並減持防禦型股票。