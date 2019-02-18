會調升軟銀評級嗎？標普、穆迪說NO

雖然軟銀 (9984-JP) 創辦人孫正義在分析師社群贏得了一追隨者，但軟銀以「債務推動增長」的策略，無法讓 S&P 全球評級和穆迪 Moody's 投資者服務將該公司之公司債升評為「投資」級別。據這兩家評級公司分析師稱，目前軟銀降評至比投資級別低一級的評級，似乎比升評更有可能。

據彭博報導，軟銀去年將其日本電信部門上市成功，而除了重塑為世界上最大的科技投資公司之一，也得到了沙烏地阿拉伯的支持。據評級公司稱，軟銀仍處於投資型企業的起步階段，截至 12 月底，它還擁有 960 億美元的淨債務。

軟銀股價趨勢圖

S&P 駐東京的企業評級主管 Makiko Yoshimura 表示，「軟銀的財務風險狀況非常突出，他們如何平衡積極的增長戰略和財務 (節制) 政策將至關重要」。孫正義於軟銀本月初的財報表示，槓桿率 (企業貸款) 實際上以「貸款與價值比率」來換算極爲的低，並把槓桿數字定在 14% 低水位上。

然而，評級公司似乎略有保留，差異某種程度上歸屬於對「淨債務」的更高估計，如公司對其「遠景基金 Vision Fund」的 1000 億美元承諾。

S&P 預計「貸款與價值比率」將在今年徘徊於 30% 至 35% 之間，而 Moody's 則預計該比率會下跌至 25%，雙方的估值都高於軟銀的 14% 預測值。

Moody's 駐東京副總裁兼高級信貸長 Motoki Yanase 表示，雖然孫正義打算更積極地將投資組合貨幣化，但該公司尚未建立起這方面的記錄，認爲「將該公司升評至投資級，將是一件非常具有挑戰性的事」。

大和證券的首席信貸分析師 Toshiyasu Ohashi 表示，「貸款與價值比率」是衡量軟銀信譽度的最佳指標，相對有利於該公司。由於估值上漲，截至 12 月 31 日季度的數據顯示，軟銀願景基金和該公司 Delta 基金的利潤增長了三倍多，達到 1760 億日圓 (約 16 億美元)。

CreditSights 分析師本月表示，他們擔心軟銀對風險管理的重視程度。他們表示，投資人應選擇性地減少對軟銀債券的曝險。