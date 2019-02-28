美股盤後— 貿易樂觀情緒降溫 美股三大指數齊跌

由於美中貿易協議不確定、鮑爾聽證會及印巴空戰等一系列地緣政治問題，美股週三 (27 日) 除那斯達克，三大指數全部走跌。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.28 % 或 72.82 點，收 25985.16 點。

那斯達克指數上漲 0.07 %，或 5.21 點，收 7554.51 點。

標普指數下跌 0.05%，或 1.52 點，收 2792.38 點。

費城半導體指數下跌 1.22%，或 16.71 點，收 1349.87 點。

標普 11 個板塊有 4 大板塊揚升，能源、工業與金融板塊收漲；醫療保健、房地產、電信服務板塊領跌。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，Netflix (NFLX-US) 下跌 0.58%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.30%；臉書 (FB-US) 下跌 0.84%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.29%。

半導體類股方面，美光 (MU-US) 下跌 3.82%；AMD (AMD-US) 下跌 3.02%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.08%；；高通 (QCOM-US) 上漲 0.02%；Intel (INTC-US) 上漲 0.02%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.82%；高盛 (GS-US) 上漲 0.04%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.63%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.12%。

台股 ADR 方面，友達 ADR (AUO-US) 上漲 2.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.66%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.59%。

特斯拉 9.2 億美元可轉債務即將到期。(圖：AFP)

個股消息，由於 9.2 億美元可轉債即將到期、挪威主權基金增持特斯拉，持股比例從 0.5% 調高至 0.8%，激勵特斯拉 (TSLA-US) 週三上揚 5.67%，收每股 314.74 美元。

華爾街分析

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (27 日) 出席貿易戰聽證會表示，達成任何的美中貿易協議，都將是一個漫長的過程；美國 12 月商品貿易逆差飆升 12.8% 至 795 億美元，創下歷史新高；印度與巴基斯坦爆發空戰，相互擊落對方的戰鬥機，多個利空消息促使週三 (27 日) 美股走跌。

Robert W. Baird 機構銷售交易主管 Michael Antonelli 說：「萊特海澤評論表明，完成協議並非迫在眉睫，這足以導致市場拋售。」

聯準會主席鮑爾週三 (27 日) 重申對升息有耐心，透露聯準會即將宣布縮表計劃。

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示：「如果他 (鮑爾) 的目標是盡可能地讓它枯燥乏味，以免擾亂市場，那麼他成功了，這其實是一種恭維，因為鮑爾之前的即興風格造成多次市場混亂，鮑爾在他短暫的聯準會主席任期內認識到，持續的資訊傳遞是關鍵。」

TD Ameritrade 交易員策略經理 Shawn Cruz 表示：「我認為市場 (早前) 對交易的樂觀情緒有點過頭了。你看到 VIX 指數跌破 14，市場真的反彈了，標準普爾 500 指數 (早前) 超過 2800 點，市場現在正回歸現實。」