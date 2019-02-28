〈貿易戰聽證會〉與川普背道而馳！萊特海澤：中國購買不足以達成美中貿易協議

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (27 日) 出席眾議院舉辦的貿易戰聽證會，向來對華鷹派的他表示，在兩國達成永久貿易協議之前，中國需要做的不僅僅是購買更多美國商品。

由於美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 言論指出美中貿易協議尚不確定、鮑爾聽證會及一系列地緣政治問題，美股週三 (27 日) 盤中走跌，道瓊下跌逾百點。

道瓊走勢圖。(圖：investing)

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (27 日) 出席美國眾議院籌款委員會針對美中貿易問題舉行的一場聽證會，萊特海澤於國會公開作證並討論美中貿易協議的最新進展。

萊特海澤表示，僅僅是中國購買美國商品不足以達成美中貿易協議，任何協議都必須具體的可執行性。

萊特海澤解釋：「如果我們能夠完成… 我再說一遍，我說的是『如果』針對重要的、懸而未決的可執行性問題和其他問題，達到滿意的解決方案，我們或許能達成一項扭轉兩國經濟關係的實質協議。」

萊特海澤稱：「我們可以與世界上任何人競爭，但我們必須制定規則、實施規則並確保市場結果，而不是讓國家資本主義和技術盜竊來決定誰是贏家。」

萊特海澤還指出，達成任何的美中貿易協議都將是一個漫長的過程。萊特海澤強調：「讓我說清楚一點，在達成此協議前，還有很多工作要做，更重要的是，若美中達成協議後，(雙方) 還有很多事情要做。」

然而，萊特海澤週三的證詞與近期美國總統川普的樂觀發言幾乎背道而馳。

週一 (25 日) 川普稱：將與習近平舉行「簽約峰會」(Signing Summit)，美中非常接近達成協議。

美國總統川普週日 (24 日) 推文指出，美中貿易代表已在重要結構性問題取得進展，因此將原本的關稅休兵期限延後，川普還提到，若協商持續獲得進展，他將會和中國大陸國家主席習近平在佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 會面。