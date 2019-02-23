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英特爾扯後腿？蘋果今年不會推出5G手機

圖：AFP
圖：AFP

《路透社》週五 (22 日) 報導，英特爾高層透露其 5G 數據晶片要到 2020 年才會用於手機與行動裝置中，這意味英特爾最大客戶蘋果，推出使用 5G 手機時程可能將落後競爭對手一年多。此消息呼應《彭博社》早前報導：蘋果要到 2020 年才能推出 5G iPhone。

隨著 5G 即將商轉，2019 年將會是 5G 大爆發的一年，中國小米、OPPO、Vivo、華為以及韓國三星手機大廠，皆將大展身手積極推出自家 5G 手機新品。

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韓國三星手機於 MWC 展前推出 5G 手機，SAMSUNG Galaxy S10。(圖：AFP)

英特爾網路晶片業務主管 Sandra Rivera 週五於加州一場媒體活動上表示，5G 數據晶片樣品將於今年發貨，網路設備等非消費類 5G 產品將在今年晚些時候推出，但預計消費市場的產品要到 2020 年才能出貨。

市場人士認為，英特爾今天的消息幾乎證實，蘋果今年不會推出 5G 手機。

英特爾曾表示，其 5G 數據晶片將於今年晚些時候上市，但該公司從未明確表示產品何時會到達消費者手中，不清楚英特爾選擇在何時推出數據晶片。

蘋果高層已與三星電子和聯發科就 iPhone 今年將推出的 5G 數據晶片進行談判，但談判結果尚不清楚。

儘管蘋果目前仍是英特爾唯一的主要數據晶片客戶，但英特爾執行長 Bob Swan 表示，該公司計畫尋求拓展其他業務，例如向汽車製造商銷售數據晶片。

高通週二 (19 日) 發布第二款數據晶片 Snapdragon X55，支援 5G，7Gb/s 的速度，但高通與蘋果正在進行的全球專利大戰意味著，高通數據晶片短期內不會出現在新款 iPhone 上。

目前高通雖持續供貨給舊款 iPhone，但已不再出售晶片給蘋果新款 iPhone。

2020 年新款 iPhone 甚至很可能根本不使用英特爾或其他公司設計的數據晶片，因為蘋果近期傳出為 5G 市場備戰，正成立 5G 晶片研發團隊。

蘋果硬體技術部門的高級副總裁 Johny Srouji 帶領下，蘋果將自主研發自家 Modem 晶片，期望未來不再受制於高通與英特爾。

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