英特爾扯後腿？蘋果今年不會推出5G手機

《路透社》週五 (22 日) 報導，英特爾高層透露其 5G 數據晶片要到 2020 年才會用於手機與行動裝置中，這意味英特爾最大客戶蘋果，推出使用 5G 手機時程可能將落後競爭對手一年多。此消息呼應《彭博社》早前報導：蘋果要到 2020 年才能推出 5G iPhone。

隨著 5G 即將商轉，2019 年將會是 5G 大爆發的一年，中國小米、OPPO、Vivo、華為以及韓國三星手機大廠，皆將大展身手積極推出自家 5G 手機新品。

韓國三星手機於 MWC 展前推出 5G 手機，SAMSUNG Galaxy S10。(圖：AFP)

英特爾網路晶片業務主管 Sandra Rivera 週五於加州一場媒體活動上表示，5G 數據晶片樣品將於今年發貨，網路設備等非消費類 5G 產品將在今年晚些時候推出，但預計消費市場的產品要到 2020 年才能出貨。

市場人士認為，英特爾今天的消息幾乎證實，蘋果今年不會推出 5G 手機。

英特爾曾表示，其 5G 數據晶片將於今年晚些時候上市，但該公司從未明確表示產品何時會到達消費者手中，不清楚英特爾選擇在何時推出數據晶片。

蘋果高層已與三星電子和聯發科就 iPhone 今年將推出的 5G 數據晶片進行談判，但談判結果尚不清楚。

儘管蘋果目前仍是英特爾唯一的主要數據晶片客戶，但英特爾執行長 Bob Swan 表示，該公司計畫尋求拓展其他業務，例如向汽車製造商銷售數據晶片。

高通週二 (19 日) 發布第二款數據晶片 Snapdragon X55，支援 5G，7Gb/s 的速度，但高通與蘋果正在進行的全球專利大戰意味著，高通數據晶片短期內不會出現在新款 iPhone 上。

目前高通雖持續供貨給舊款 iPhone，但已不再出售晶片給蘋果新款 iPhone。

2020 年新款 iPhone 甚至很可能根本不使用英特爾或其他公司設計的數據晶片，因為蘋果近期傳出為 5G 市場備戰，正成立 5G 晶片研發團隊。

蘋果硬體技術部門的高級副總裁 Johny Srouji 帶領下，蘋果將自主研發自家 Modem 晶片，期望未來不再受制於高通與英特爾。