出售生物製藥部門 市場相挺 GE應聲上漲2.5%

繼週一出售生物製藥部門給 Danaher (DHR-US) 後，美商奇異 General Electric (GE-US) 週二股價上漲 2.5%。

醫療及工業製造商 Danaher 週一 (25 日) 宣布以 214 億美元收購美商奇異生物製藥部門 (GE Biopharma)，醫療業務 GE Healthcare 將保留在 GE 集團的投資組合。此交易預計將於 2019 年第四季完成。

GE 週二股價收高 2.5%，數位分析師都認為 GE 這場交易對股價有利。

背景故事

GE 去年非常糟糕，但 2019 年開年迄今股價卻已躍升近 47%，當然這漲勢期間也是大量的起伏上下，且很多分析師仍對 GE 有所質疑，包括擔心資產出售。GE 需要出售資產，因該公司試圖降低資產負債表的槓桿，並縮減其投資組合。然而，投資者仍對 GE 的獲利以及迄今敲定的交易感到振奮。

分析師看法

分析師衡量此交易，多數認為利多，這不令人意外，因為該交易昨日為這兩家公司創造了 160 億美元市值，GE 是週一 S&P 500 中表現第二好的股票，僅次於 Danaher。

Gabelli 分析師 Justin Bergner 給予買進評價，認為該交易很棒地出售了「醫療保健皇冠上的珠寶」，當然這意味 GE Health 剩餘的部分恐怕沒有強勁成長的前景，但他強調 GE 仍拿到不錯的價格，且支撐資產負債表的好處超過損失。

瑞銀分析師 Peter Lennox-King 重申買進評級，並將目標價調高 1 美元至 13 美元，認為這個交易有效地解決了槓桿問題，且擁有的資產遠超過 300 億美元的工業債務減免目標，爭取到的喘息空間也會讓市場轉移焦點至其基本面，GE 規模縮小但更聚焦。「因為市場現在更了解 GE 降低槓桿部位的能力，營運基本面應該會重返前線，但長期風險仍存在，這意味股價還要磨一陣子，但我們有信心該公司能實現成就。」

William Blair 分析師 William Heymann 重申買進評級，認為 GE 內在價值介於每股 14 美元至 16 美元 (該公司沒有設定目標價)。「GE 剩餘的醫療保健業務企業價值為 360 億美元，加入出售 Biopharma 業務所得的粗估 210 億美元 (稅後 205 億美元，與假定 4 億美元低資金養老基金計畫)，GE 事實上有效的釋出了約莫 100 億美元額外價值。」

William Blair 分析師 Nicholas Heymann 補充，「我們認為，GE 股價基本面上來說，沒有進一步下行的風險。」他給予「優於大盤」的評價。

其餘尚有下述分析師也持樂觀看法，如：