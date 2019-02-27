鮑爾警告成長放緩 準備好必要時刻「調整」縮表政策

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二(26 日) 在參議院發表證詞，稱美國經濟依舊強勁，但危機正在醞釀中。

在其關於貨幣政策狀況的半年度證詞中，鮑爾稱 Fed 正密切關注各事務，並準備好在必要時調整政策。整體而言，他認為美國經濟前景「普遍有利」但面臨來自海外的挑戰。

鮑爾向參議院銀行、住房和城市事務委員會 (Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs) 發表預備講稿時提到，「雖然我們認為目前經濟狀況很健康，且經濟前景有利，但過去幾個月我們已看到一些交叉流向和相互矛盾的信號。金融市場去年底更加波動，且如今金融狀況對成長的支撐程度較去年此時下降了。」

中國和歐洲是受特別關注的領域，Fed 正關注脫歐談判和貿易談判的影響。鮑爾稱，「隨著這些事務演進，我們會仔細監控這些問題。」

過去幾個月市場不滿 Fed，擔心即使狀況惡化，Fed 也不會改變既定的緊縮政策，但最近 Fed 官員一直傳達對未來政策路線有耐心的訊息，包括調整利率的方法，以及減少 Fed 資產負債表上的債券的方法。

準備好調整

鮑爾去年 12 月用「自動駕駛」來形容縮表過程，嚇壞投資大眾，但週二又發表了不同策略的言論。

「我會注意經濟和金融發展，在完成資產負債表正常化的過程，準備好調整任何細節。長期來看，資產負債表的規模將取決於 Fed 債務的需求，例如貨幣和銀行儲備。」

Fed 的資產負債表主要由美國國債和抵押貸款證券組成，其旨在降低長期利率並刺激經濟成長。Fed 資產負債表先前膨脹到 4.5 兆美元，但隨著縮表過程，現在已下降至約莫 4 兆美元。Fed 核准每月縮表高達 500 億美元，其餘則再投資。

雖然 Fed 預期能順利縮表，但隨著第四季金融狀況惡化，其縮表過程也引起了市場關注。

鮑爾首次估計，銀行儲備金的縮減會在終止縮表前停止，這水位大概在 1 兆美元上下，他稱這是合理的起始點。目前儲備金大概略高於 1.6 兆美元，所以鮑爾的數據再次證實共識說法，Fed 約莫今年年底前就會終止縮表。

除了政策外，鮑爾也回應了幾個其他的經濟議題，特別是持續低水位的通膨，目前仍運行在不到 Fed 設定的 2% 目標，以及疲弱的生產力和公共債務，他形容這是「走在不可持續的道路上。」

在一些正面的發展中，他提到工資成長更強，尤其是低收入者，以及勞動參與率提高。

鮑爾週三將對眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 發表證詞。