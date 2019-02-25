蘋果iPhone 6s舊料號零組件拉貨潮 2月已見趨緩現象

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone XR 去年底上市，市場銷售狀況慘淡，反而 iPhone 6s 等產品傳出在印度市場熱銷，蘋果軟硬板供應鍵指出，蘋果增加包括 iPhone 6s、iPhone 7 及 iPhone 8 等 PCB 提貨量，主要是在去年 12 月與今年 1 月，目前拉貨動能已趨於緩和，且舊機種料號經歷年多次例行性降價，銷售獲利空間已大不如前。

事賽上，包括華通 (2313-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 及台郡 (6269-TW) 等，最新公布的 2019 年 1 月營收，皆都優於去年 12 月表現，業者指出，蘋果去年 12 月起增加包括 iPhone 6s、iPhone 7 及 iPhone 8 等 PCB 提貨量，此狀況約延續至 2 月，但此狀況在 2 月已見到緩和跡象。

同時，PCB 業者也表示，包括 iPhone 6s、iPhone 7 及 iPhone 8 等 PCB 料號，因屬舊料號，經歷多次例行降價後，銷售獲利能力已大不如前。

PCB 業主管指出，縱使是蘋果舊料號零組件，也已經多次降價，此時淡季拉高生產稼動率，對營運不無小補，且蘋果拉貨的零組件價格，雖經多次降價，但對廠商而言仍有利可圖。