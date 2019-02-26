外資不離不棄連7買 2成資金在買這檔標的

台股今 (26) 日狹幅震盪整理，加權指數終場僅小漲 0.62 點至 10391.55 點，10400 點關卡得而復失，三大法人合計買超 38.61 億元，其中，以外資買超達 47.9 億元最積極，並呈現連 7 買，不過，外資今日有超過 20% 的資金投入買超群益 15 年 EM 主權債 (00756B)。

法人說明，近來外資雖持續買超台股，但仔細看可發現，金豬年以來外資除了連結陸股的 ETF，也買了不少連結金融債、科技債和美債的 ETF，顯示其除個股之外股票投資，在投資標的選擇上更趨於多元。

三大法人今合計買超 38.61 億元，以外資買盤最強達 47.9 億元，投信賣超 4.94 億元，自營商也賣超 4.34 億元。

外資買超前 10 大標的依序為群益 15 年 EM 主權債近 2.5 萬張，金額達 10.64 億元，元大滬深 300 正 2 達 2.1 萬張，元大金、群創和元大台灣 50 均超過 1 萬張，中鋼、台灣高鐵、富邦上証正 2、仁寶和亞泥均逾 7000 張。

而外資賣超前 10 大標的為友達、台泥均超過 6000 張，旺宏、富邦 VIX 均逾 5000 張，臻鼎 - KY、新光金和晶電在 4000 張上下，三商壽、嘉晶和中石化則超過 3000 張。

投信買超前 10 大標的分別為合晶逾 3000 張，欣興超過 2000 張，南電、元大滬深 300 正 2 和樺漢均逾千張，臻鼎 - KY、鈊象、玉山金、長榮航和良維均超過 500 張。

投信賣超前 10 大標的則分別有上海商銀達 3000 張以上，元太、中鋼均超過 2000 張，群創逾 1000 張，第一金、欣銓、台郡、聚陽、瑞儀和華固均超過 500 張。

法人提醒，連假前觀望或獲利了結的氣氛瀰漫，導致近來漲多個股多半湧現賣壓，不過，外資並未在現貨市場撤退，今日期貨淨多單又再次加碼 996 口至 60384 口，偏多格局應暫無須過於疑慮。