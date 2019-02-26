台股盤後─連假前多空態度膠著 留意漲多股獲利了結

摩台期今 (26) 日結算，不同於陸港股上沖下洗或是遭壓抑盤下，台股加權指數多空勢力膠著，全日在平盤上下狹幅震盪，高低點差距僅約 20 點，終場收在 10391.55 點，微漲 0.62 點，成交值則略較昨日放大至 1393.01 億元，法人指出，目前盤面上僅靠個股輪動，接下來上市櫃公司陸續公告 2 月營收，屆時將使類股和個股表現差異性更大。

MWC 展周一正式登場，5G 和非蘋新機是關注焦點，使電子股成交比重今日仍維持在近 70% 的水準，不過，日前漲多股略修正，盤面上熱點甚至無明顯主流，而是各自表現。

其中，尚志、矽碼漲停，越峰漲近 9%，鈊象、和椿和建榮等均漲超過半根停板，南電、尚立、金居、牧德、日月光投控和中美晶均漲逾 4%。

可留意到，隨著多鏡頭手機話題熱，大立光過去一周漲幅超過 8%，但今日轉跌逾 1%，而聯發科於 MWC 展示第一款 5G 數據機晶片的傳輸速度後，在昨日大漲 7% 後，今日跌逾 2%。法人指出，大型權值股搭上 5G 和智慧手機長線發展趨勢，使買盤過去幾日積極進駐，不過，在連假前見部分賣壓先行獲利了結。

而日前時常躍為盤面上多方熱門的標的也見到明顯摜壓，大宇資、達興材料跌停，統新跌逾 8%，濱川和新日興均跌半根停板，明基材、撼訊、GIS-KY、光罩、擎亞和神盾和泰碩均跌 4% 之上。

法人指出， 本周面臨 MSCI 月底生效和 4 天連假在即，預料明日多方持續攻高的力量仍不會太強，仍是靜待整理滾量。

若從技術面觀察，台股春節後突破半年線壓力以來，持續沿 5 日均線向上走，目前短中期均線均呈多頭排列，且本周月線即將向上突破半年線，向上挑戰年線可期。

另外，要留意的是，市場上對於貿易戰目前偏多態勢仍有雜音，儘管美國總統川普一改先前強硬態度延長中美貿易戰休兵期限，但許多中國出口商卻對此保留懷疑，同時，市場又傳出，美 11 名跨黨派參議員聯手欲限制華為，美國商務部長羅斯也說，美中若無法在佛州「海湖莊園」的川習峰會達成最終協議，美方將繼續原本對 2000 億美元中國輸美商品提高關稅的計畫。

整體來看，在川習會結果未確定前，市場樂觀的情緒將逐漸降溫，靜待其談判結果。