牧德申請轉上市今獲交易所通過 擬4月初掛牌

設備廠牧德 (3563-TW) 上櫃轉上市案，今 (26) 日獲證交所董事會審查通過，自牧德去年 12 月 28 日送件提上市申請，到今日獲交易所董事會核准，前後不到 2 個月時間，牧德可望在 4 月初上市掛牌。

牧德 2018 年營收為 31.12 億元，創歷史新高，年增 1.18 倍，稅後純益 12.96 億元，也創新高，每股純益為 30.43 元，牧德每股擬配 27 元股息，以牧德擬對去年股利每股擬配發 27 元股息計算，其股利配發率達 88.73%。

牧德去年第 4 季營收 8.43 億元，毛利率 64.51%，稅後純益為 3.41 億元，單季每股純益 8.03 元；2018 年全年營收 31.12 億元，毛利率為 69.63%，年增 5.61 個百分點，稅後純益 12.96 億元，每股純益為 30.43 元，年增 1.8 倍。

牧德已公布 2019 年 1 月營收為 2.06 億元，月減 22.13%，年增 14.14%。董事長汪光夏指出，牧德進行產品品質精進以強化競爭力，同時在通路上也大幅進行強化，兩岸以外的亞洲地區市場也將在今年起大幅開拓。

牧德董事會也決定將在 5 月 29 日召開股東會，除討論盈餘分配案，並將於會中補選一席董事。