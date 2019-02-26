〈每日外資外匯觀點〉只要不是無協議脫歐 野村看好英鎊飆升

英國脫歐情勢丕變，首相梅伊考慮延後脫歐，激勵英鎊在亞洲盤早盤急升逾 60 點，來到 1.3150 附近；市場並關注周二美國聯準會主席鮑爾的國會證詞，假若鮑爾發表措辭鴿派的言論，預期美元將承受下跌壓力。

野村國際外匯分析師 Jordan Rochester 表示，市場對英國脫歐局勢保持樂觀，預期尋求延遲脫歐的協議會以某種方式通過，不管是修正案排除無協議脫歐，或是延長脫歐談判，只要不是無協議脫歐，都會帶動英鎊飆升。

外匯網站 Fxstreet 分析師 Anil Panchal 從技術面分析，英鎊兌美元需要先突破 1.3160，再向上挑戰去年 9 月至今年 1 月高點的趨勢線壓力 1.3200。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林的外匯模型顯示，投資者可以考慮做空紐幣兌美元和做多美元兌加幣，主要是受到中期估值以及貨幣政策預期的支持。

該行表示，看多美元兌加幣的觀點還進一步受到資金流、倉位調整以及技術動能的支持；而看空紐幣兌美元，主要是基於季節性因素。

此外，美銀美林並建議，出於風險情緒和商品價格中性的考慮，投資人可以做空紐幣兌挪威克朗及紐幣兌加幣；至於避險，則建議做空紐幣兌日圓及加幣兌日圓。

荷蘭國際集團 (ING) 的技術分析報告指出，美元兌日圓近期保持看多，完成盤整後將會迎來新一波上漲，目標價上看 111.7。