〈免稅天堂沒了〉全球反避稅浪潮來襲 免稅天堂未來恐加入課稅行列

企業想要透過到免稅天堂開設紙上公司節稅，這招已經行不通，開曼群島近日頒布，設籍當地的境外公司須證明在當地有實質經濟活動，勢將增加台商營運成本，也讓企業面臨去留兩難的困境，會計師對此建議，企業想留在當地，除要重新精算營運成本外，更要留意，未來這些租稅天堂是否會因全球反避稅壓力，而加入課稅行列。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉分析，面對免稅天堂的實質經濟活動要求，讓企業面臨留下來或離開的抉擇困境，如果決定繼續留下來，就要評估為滿足經濟實質而增加的營運成本。

舉例來說，企業為保留公司稅籍，為增加經濟實質勢將提高集團營運成本，包括聘僱員工與董事的人事成本，此外，因必須有實際營運場所地址，因此郵政信箱 (P.O. Box) 可能不再適用，未來租金費用將提高。

廖哲莉進一步指出，在滿足最低實質性要求後，也要考慮如果涉及關係人交易，自移轉訂價與 BEPS 行動方案之角度，集團企業間利潤與功能風險是否合理配置？

如果決定裁撤集團境外公司，也要評估能否承擔因境外公司解散清算，而需處分資產或股權及組織重整之稅務成本，以及合約重議與簽約主體變更等議題。

此外，若涉及營運模式及供應鏈變更，也須自投資架構及移轉訂價觀點，全盤檢討重組方案並重新定位集團功能、風險、成本與利潤的分配。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師曾博昇提醒，面對全球反避稅的環境帶來的制度變化，台資企業及個人應思考各項可行的調整方案，特別針對控股活動以外的其他應申報活動，例如配銷活動及無形資產活動。

至於調整方案，曾博昇說明，包括調整交易模式、控股架構、變更稅務居民地點等，每個調整方案都會有相對的成本及效益，必須事先妥善分析評估，才能做出正確決策。