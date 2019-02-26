葉倫直言：川普對聯準會政策與經濟缺乏了解

前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 在位時受到美國總統川普 (Donald Trump) 的抨擊，週一 (25 日) 葉倫還治其人之身，公開質疑川普對貨幣政策及基礎經濟學的理解。

週一 (25 日) 葉倫被問及，川普是否掌握了經濟政策？她立即回應：「不。」

美國總統川普 (Donald Trump) 數度抨擊聯準會。

葉倫表示：「我懷疑川普是否能這麼說，聯準會的目標是實現就業最大化和物價穩定，這正是美國國會賦予聯準會的目標，聯準會制定匯率目標是為了支援他的貿易計畫，或者可能是為了美國貿易平衡。我認為川普這樣的評論表明，人們對聯準會對經濟的影響以及適當的政策目標缺乏了解。」

在經濟議題上，葉倫週一表示：「川普誤解了一些相當基本的概念，理由是他在減少與中國和其他全球夥伴的貿易逆差方面的立場。」

葉倫表示：「當我不斷聽到川普和他的幕僚把重點放在修補與其他交易夥伴的雙邊貿易逆差上時，我想幾乎所有的經濟學家都會跳出來說，雙邊貿易逆差沒有真正的意義，它不是一個合適的政策目標。」

週一葉倫直言：「川普對一個應該獨立運作的聯準會施加的壓力是不健康的。」

她認為：「川普對鮑爾與聯準會的言論，確實讓我感到擔憂，因為如果這些言論協調一致，我認為確實會產生影響，特別是如果美國經濟情況以任何理由惡化，都可能削弱人們對聯準會的信心。我認為這將是一件壞事。」

葉倫在位期間，川普曾批評葉倫在歐巴馬政府壓力之下，刻意壓低利率以哄抬市場，儘管川普上任美國總統後態度有所軟化，但卻也決定不再續任她，美國總統川普打破慣例，去 (2018) 年二月提名鮑爾 (Jerome Powell) 取代原聯準會主席葉倫 (Janet Yellen)，讓她成為自卡特 (Jimmy Carter) 政府以來首位未連任的四年聯準會主席。

然而，換了葉倫，聯準會的升息政策卻依舊沒換，在去年完成四度升息。去年十月，川普痛批聯準會已瘋，聯準會還尚未發聲，葉倫就挺身而出回懟：「就聯準會目前的舉動來說，聯準會當然沒有瘋，聯準會是獨立的。我有信心聯儲會繼續做自認為正確的事。」

葉倫並不是唯一一個被川普重批過的人，現任聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 因升息立場而備受川普強烈批評，甚至有人猜川普可能會「炒」了鮑爾。