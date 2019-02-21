〈每日外資外匯觀點〉聯準會會議紀要沒那麼鴿派 美元空頭部位略有鬆動

市場解讀美國聯準會會議紀要為「更加平衡」，並未如原先預期的那麼鴿派，帶動美元指數周三跌後彈升，但仍處於 96.5 之下；緊接著歐洲央行也將公布會議紀要，成為今天投資人關注的焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 策略師 Win Thin 表示，FOMC 紀要並非那麼鴿派，但更加平衡，做空美元的投資人似乎開始略微減少空頭部位。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 也認為，聯準會會議紀要較市場預期略偏鷹派，有利美元走勢。

CIBC 分析師指出，仍有部分聯準會官員表達經濟數據若能夠好轉，進一步升息的大門就還未關閉，雖然整體觀點並未達成一致，但可為美元提供一定支撐。”

BMO 策略師 Jon Hill 表示，聯準會下一步利率決策仍然偏向於升息，會議紀要中缺乏關於即將降息的評論，意味著今年底前利率決策路徑仍有上行的傾向。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 指出，聯準會短期內再度升息的門檻看來相當高；此次會議紀要明確表達今年下半年停止縮減資產負債表規模的可能性正在上升。

歐洲央行今天公布的會議紀要將透露 1 月會議的更多細節，富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson 表示，“如果更多跡象表明歐洲央行無法升息，或者不得不再次實施寬鬆政策，對歐元長線走高的預期將可能改觀。