為最大金礦業併購案鋪路 傳巴里克提議降低紐蒙特股東會標準

據報導，世界最大的金礦開採公司巴里克黃金 (Barrick Gold) 已收購美國競爭對手，也是世界第二大的金礦開採公司紐蒙特礦業 (Newmont Mining) 的一小部分股權，並正積極進行敵意收購計畫。

據知情人士表示，巴里克目前透過一家全資子公司，收購了紐蒙特礦業 1000 股。而紐蒙特在一份聲明中表示，巴里克正計畫提議降低召集股東會特別會議所需的股份數，要將其從 25% 降至 15%，並還計劃廢除自去年 10 月 24 日起紐蒙特的所有章程修正案。

若巴里克要求的提案通過，將有助於該公司進行併購的計畫。知情人士也指出，巴里克還將要求引入一項法案，若該案通過，紐蒙特為防止收購所做的努力都將付之東流。

據數據顯示，巴里克目前所收購的股權價值約為 36,000 美元，遠低於紐蒙特總股票的 1%。目前尚不清楚這家總部位於多倫多的礦業公司是否計劃繼續增加股份。

紐蒙特表示：「公司並不打算去揣測巴里克的動機或意圖。」

巴里克的發言人則沒有表示任何回應。

巴里克已經是世界上最大的黃金礦商，該公司曾在上週表示，考慮對紐蒙特進行全股票且無溢價的收購，不過尚未做出正式決議。

上個月，紐蒙特表示將以 100 億美元的價格收購規模較小的競爭對手 Goldcorp。面對日益稀少的貴金屬儲備，此項交易有助紐蒙特成為全球最大的黃金生產商。紐蒙特堅持並認為，該交易將為股東帶來巨大利益。