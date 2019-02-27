摩根資產管理旗下基金減持股票 估Fed鴿派預示風險上升

摩根資產管理旗下的一支大型共同基金正在減持股票，相信聯準會轉向鴿派預示著全球經濟成長面臨的風險正在迅速上升。

摩根資產管理旗下的全球收益基金管理著 500 億美元資產，其聯合投資組合經理 Eric Bernbaum 已將歐洲和新興市場股票曝險從 10 月份時的 31% 削減到 2 月份的大約 27%。他繼續看好垃圾債券，但也增加了對低風險、高流動性貨幣市場產品的投資，以此作為風險緩沖。去年此時，他並不持有這些貨幣市場資產。

最右綠框處即摩根大通宣布減持歐洲與新興市場股市 圖片來源：Bloomberg

聯準會 「鴿派轉變應該被理解為，他們對市場和經濟成長的看法不太好，」駐紐約的 Bernbaum 在電話採訪中表示。「風險回報狀況，無論是從回報角度還是從殖利率角度來看，企業信貸產品今天都比股票更具吸引力。」

他補充說，未來 12 至 18 個月，美國經濟衰退的風險仍然「相當低」，聯準會的行動可能會將推動經濟周期延長「一點點」。

Bernbaum 表示，管理 1.7 兆美元資產的摩根資產管理仍然對風險資產持積極看法，但認為在聯準會鴿派轉變刺激市場上漲的背景下，垃圾債券是一個更安全的投資途徑。他表示，低違約率和良好的基本面使得風險較高的公司債具有吸引力，而該基金很可能會繼續增持垃圾債。

根據摩根大通，美國垃圾債券在該基金中占比 27%，另有約 9% 投資於歐洲垃圾債。

以下是他對一些資產類別的看法：

美國國債

我們對殖利率的預期溫和下降，我們認為到今年年底時 10 年期美國國債殖利率的合理區間是在 2.5% 至 3%。如果我們看到殖利率向 3% 上升，可能是向投資組合添加更多高質量久期資產的切入點。

美元偏高

美元今年仍將保持相對的區間波動，儘管從長期估值角度看，美元看起來有點偏高。我們預計，美元相對於新興市場貨幣的走勢會略微有更多的細微差別。

中國風險

我們確實認識到，如果中美貿易談判得到解決，中國會面臨一些上行可能性。但在短期內，一些結構性和重要性問題，如網路安全或智慧財產權問題，將難以化解。