科創板還未推出已炒熱創業板 比價效應明顯

備受市場關注的科創板配套規則徵求意見已於上周結束，在結束之後立即有多家基金公司準備推出相關理財產品，如華夏、富國、易方達、工銀瑞信、嘉實、匯添富等多家基金公司已經出手。

業內人士表示，主管機關可能將參考以下幾個指標作為第一批科創板新基金的標準，如基金公司主動管理產品的規模和業績、科技相關主題基金規模及業績等。多位基金經理人預估，在該產業內主動式管理規模排名越前面的基金公司勝算越大。

至於，為什麼科創板不在一開始推出時實行 T+0 政策，有券商認為資本市場改革分輕重緩急，取消漲跌停板限制及 T+1 都是未來可以考慮的方案，相對於其他制度改革相比，這兩個交易制度還算不上最迫切的議題。

科創板與性質相近各板之間的差異

表一：鉅亨網彙整

科創板推出對於整體市場的影響

由於科創板與創業板相似度較高，因此可以先了解，當初創業板推出後，對於整體市場有何影響。創業板推出後的 1～2 年，創業板上市公司占整體股市市值比重出現快速的提升，至 2011 年中已升至 11%，隨後保持平穩成長。到了 2017 年已保持在 20% 左右水準。以目前來看陸股結構中，主板、中小板、創業板上市公司家數比重分別為 53%、26% 和 21%。

若各類股流通市值比重來看，創業板對 A 股整體的資金分流影響有限。創業板推出前，A 股上市公司中，主板和中小板流通市值比重分別為 95% 和 5%。而創業板在推出後，其市值比重在 2015 年逐步上升至 7% 後，也保持穩定。目前主板、中小板、創業板上市公司流通市值比重分別為 79%、14% 和 7%。

圖: 中信建投。中國各指數成交量變化。

雖然主板在創業板推出後，市值比重下滑，但實際來看，創業板在推出後並沒有分食流入股市的資金，反而中國股市整體市場規模還不斷擴大。最主要的原因在於中國正處於新興市場階段，且人口、產業數量龐大，能開創的金融商機更多。

合理推估，科創板在上市後，同樣扮演著把餅作大的角色。而且從上面表一能看出，科創板引進的投資人具有門檻限制，因此也影響散戶進入市場的數量。這主要也是將市場區隔開來，投資人可以依照自身財務及風險偏好，尋找適當的市場。

另一方面，從推出創業板的歷史經驗來看，對 A 股整體影響較大的階段為消息公佈後至正式推出前。根據創業板推出前後，A 股市場的歷史表現來看，有以下特色：

在即將推出創業板的消息公布後至正式推出前這一階段，市場整體表現較強。自 2009 年 3 月 31 日中國證監會正式發布「首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法」後 6 個月內，上證綜指最高漲幅達 43.7%，而在 2009 年 10 月 30 日創業板正式上市後，上證綜指在短期衝高後震盪下滑。

而科創板一詞則是在 2018 年 11 月 5 日，由中國國家主席習近平在中國國際進口博覽會中說出。在今年 1 月 30 日時，中國證監會公布「創板首次公開發行股票注冊管理辦法」，此後至今 (25) 日收盤，經歷約 1 個月時間，上證綜指漲幅約 9%，至於性質相近的創業板指則大漲 25%，顯示出科創板不但沒排擠創業板，反而還產生比價效應。

