〈分析〉中國推廣科創板 股市將迎新變化？

中國國務院在近期公布 23 項新政策，其內容主要包含智慧財產權保護、科技金融創新、科技成果轉化激勵、軍民深度融合、管理體制創新等五大面向，其中以科技金融創新方面最受市場關注，其內容包含在區域性股權市場設置科技創新專板等 5 項措施。



作為最早設立科技創新專板的區域性股權市場，上海股權託管交易中心總經理張雲峰表示，推廣科技創新專板具有很強的戰略意義，一是培育科技型、創新型企業的發展；二是解決科技型中小企業融資問題；三是探索多層次資本市場制度創新的一個重要方式。



區域性股權市場設置科技創新專板將由證監會指揮督導。而設置科技創新專板目前只限於京津冀、上海、廣東、安徽、四川、湖北武漢、陝西西安、遼寧瀋陽等 8 個改革試驗區域，其中包含 11 家區域性股權市場，這意味著 11 家區域性股權市場可以推出「科技創新板」並提供相關服務。

而上海地區已成立全中國第一個區域市場科技創新板，目前掛牌的企業已達 223 家，其中，科技型企業 208 家，創新型企業 15 家，分布於先進製造、資訊技術、節能環保、生物醫療等 20 個新興產業。在審核機制方面，將率先實行註冊制，

科創板對於中國股市的影響

科創板作為一個新市場，能不能對於整體市場帶來比價效應，帶動市場人氣，推升整體股市走勢？

圖: 中信建設證券。中國各指數本益比變化。

若以 2009 年中國創業板成立時來觀察，剛上市之初整體市場本益比約在 60～80 倍之間波動，當時上證綜指約在 20 倍左右。至 2015 年創業板本益比來到最高峰的 140 倍，上證綜指約在 20 倍，兩者差距拉大。

不過在創業板掛牌的企業，本身營運風險就高，加上業績不穩定，難以維持高本益比，在經過時間的考驗後，創業板的本益比也出現大幅度的修正，截至去年 12 月底，創業板本益比已不到 30 倍，而上證綜指約在 10 倍左右。

因此，科創板性質與創業板相似度高，因此剛成立時，新掛版的企業有機會享有高本益比，容易吸引資金進駐。但在經歷過時間洗禮後，本益比回歸合理化，科創板對於整體市場影響力也會降低，中國股市整體也會逐步恢復穩定。

圖: 中信建設證券。中國各指數成交量變化。

若從資金分流的影響來看，同樣以創業板剛上市之初來分析。2009 年創業板上市後一年內，日成交額只有人民幣 50 億元左右，占整體中國股市成交額比重約 5%，而上證綜指的日成交額約在人民幣 1,000 億元，比重高達 75%。

隨著創業板熱度增溫，去年創業板日成交額已來到人民幣 450 億元附近，占市場比重 20%，上證綜指日成交額則約在人民幣 1,100 億元，比重已下滑至 50%。

綜合來看，創業板成立後是把市場的餅做大，中國整體的成交金額有所提升，而且各個板的屬性不同，吸引的投資屬性也不同，如上證綜指走勢以銀行股，或是國營企業主導，適合法人投入。而創業板則是以中小企業為主體，股性活潑，容易吸引散戶。

但在吸引新進資金方面，目前來看在科創板掛牌企業與創業板的屬性相似度高，因此能為整體市場資金帶來的邊際效果恐不明顯。不過，目前科創板掛牌企業多以先進製造、資訊技術、節能環保、生物醫療等類別為主，因此在成立初期應該能帶動相關產業的比價效應。