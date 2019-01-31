科創板細則公布 十一大重點整理搶先報

2019 年 1 月 30 日晚間，中國證監會、上交所針對科創板相繼公布數份文件，這幾大文件近乎完整地勾勒出科創板的全貌。

特別的是，中國政府為科創板大開方便之門，超出外界預期，如允許同股不同權企業上市、允許尚未獲利的企業上市、註冊制審核流程不超過 6 個月、漲跌幅限制放寬至 20%、定價全面採用市場詢價、為創投基金提供更靈活的退場機制等，可以說是創下中國資本市場新里程碑。

上市門檻出爐

上交所明確指出，在申請在科創板 IPO 的企業，應符合上交所要求的五項標準任一項。當中不乏針對營收、獲利、市值等情況有所詳述。但其中有一項最特別的是，主要業務或產品需經中國相關政府部門批准，市場具潛力，且取得階段性成果，並得到知名投資機構一定金額的投資就符合上市資格。

這是唯一一條沒有用數字去規範的條文，意味著在科創板掛牌更加容易。

至於在產業方面，證監會表示支持新一代訊息技術、高階裝備、新材料、新能源、節能環保，及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業發展，換言之，科創板將優先青睞上述六大產業的企業掛牌上市。

圖: AFP

十一大重點，勾勒出科創板輪廓



1、投資人門檻

散戶參與科創板股票交易，證券及資金帳戶的資產不低於人民幣 50 萬元，並須參與證券交易滿 24 個月。散戶設定門檻高，有可能是因為科創板上市企業多為類似獨角獸的新創公司，投資風險高，散戶在這方面專業度不足，所以才會設定較高的門檻，且證監會鼓勵散戶利用購買基金的方式參與科創板。



2、允許未獲利企業上市

證監會指出，科創板根據各類產業的特色，設置多元的上市條件，允許符合科創板定位、尚未獲利，或存在累積未彌補虧損的企業在科創板上市。

這裡很明顯可以看出，能在科創板上市的企業條件更寬鬆，當然也增加投資風險，由此來看第一條針對散戶的保護措施是有其必要性。



3、允許同股不同權和紅籌企業上市

上交所表示，在非財務條件方面，允許同股不同權的企業上市，對特別表決權股票的含義作出界定，要求特別表決權股票經過轉讓後，就恢復同等表決權，且即時揭露訊息。符合 CDR 相關辦法的紅籌企業，可以申請發行並在科創板上市。



4、註冊制流程

上交所將負責科創板發行上市審核，初步預期的審核期間在 6-9 個月。而證監會則在上交所審核通過後 20 個工作日內完成註冊。



5、漲跌幅限制放寬至 20%

適當放寬科創板漲跌幅限制，將科創板股票的漲跌幅限制放寬至 20%。此外，新股上市後的前 5 個交易日不設漲跌幅限制。



6、可實行「綠鞋機制」

發行人和主辦承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權。採用超額配售選擇權發行股票數量不得超過 IPO 發行數量的 15%。



7、券商跟投

在發行定價方面，科創板將採市場定價，並要求中介機構必須透過子公司使用自有資金進行跟投，且比例為 2%～5%，鎖定期為 2 年。



8、嚴格限制透過併購重整「炒殼」、「賣殼」

上交所要求科創板公司的併購重整應符合主業需求，標的資產應與上市公司主業具有互補效應，嚴格限制透過併購重整「炒殼」、「賣殼」。



9、減碼方式

上交所表示，允許特定股東每人每年在次級市場減碼 1% 以內首發前股份，在此基礎上，擬引導其透過非公開轉讓方式向機構法人進行減碼，不再限制比例和次數，並對受讓後的股份設置 12 個月閉鎖期。



另外，為創投基金等其他股東提供更為靈活的退場方式。在首發前股份限售期滿後，除依照現行減碼規定實施減碼外，還可以採用非公開轉讓方式實施減碼，以便利創投資金退出，促進創新資本形成。



10、下市機制

未來將縮短科創板企業下市時間，一旦符合下市資格的公司，第一年將採取下市風險警示，第二年仍然符合下市條件者將直接下市。此外，因重大違法事件強制下市的企業，將永久不得再提上市申請。外界認為此條款堪稱「史上最嚴」的下市機制。

11、上市首日即可放空

科創板股票自上市第一個交易日起，就可進行融資融券，且融券標的證券選擇標準將與 A 股有所差異，具體條件上交所將另行規定。

