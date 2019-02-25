5G概念股大熱 中興通訊將推新機A、H股均大漲

2019 年世界行動通訊展 (MWC2019) 即將展開，5G 熱度也隨之提高，中興通訊 (00763-HK)(000063-CN) 由於預定發表 5G 手機，週一 (25 日) 早盤 A、H 股均大漲。

中興通訊 H 股早盤在消息面刺激之下，一度衝高至港幣 26.6 元，漲幅達 13%，但隨後也迅速滑落，但維持 4% 以上漲幅。A 股走勢同樣不弱，漲幅在 6-9% 附近來回，至上午 11:20，仍有近 8% 的漲勢。

中興通訊 H 股股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

中興通訊準備聯手中國聯通，在 MWC2019 期間正式發布首款 5G 旗艦手機中興天機 Axon 10 Pro，預計 2019 年上半年即可率先在歐洲和中國市場上市。這款機型為中興首款 5G 旗艦產品，搭載高通驍龍 855 移動平台，並採用 6.47 保 AMOLED 柔性螢幕。

在 5G 概念股火熱之下，上週五中興通訊 A 股已先攻上漲停，H 股更大漲 12.8%。

據指出，中興同時會展出 5G 室內 CPE，它支持最新 802.11ax 技術，下行峰值速度約 2Gbps，可連接 100 個 Wi-Fi 同時上網，支持萬兆網口，為住宅、辦公室、酒店等室內場所提供 5G 網絡服務。

此外，中興將發布 Blade 系列新品，另外中興 IoT、車聯網和 MBB 產品也將亮相。

中興通訊網路產業總監趙維鐸，22 日在 2019 工業互聯網峰高會上表示，目前 5G 產業從標準、方案、晶片到終端，已經具備商用條件，試點網路已經建立起來，中興通訊公司也跟電信業者與企業，已經建立一些試點網路，包括承載的一些企業的實際的工業方面的應用。

根據此前披露的 2018 年第 3 季財報，中興通訊營收人民幣 587.66 億元，年減 23.26%，虧損 72.6 億元，公司 2018 年年報將於 3 月 28 日發布。