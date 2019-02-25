台股盤前—指數進入盤整格局 有機會蓄勢向上挑戰年線

台股上周五 (22 日) 一度漲多拉回，跌近 50 點，隨後買盤進場承接，收盤前最後一檔爆出 84 億元大量，帶動指數由黑翻紅，終場小漲 3.39 點，以 10322.92 點作收。法人指出，指數本周將進入盤整格局，預期將在上下 100 點做區間震盪，且有機會回補先前跳空缺口，蓄勢向上挑戰年線 10484 點。

由於市場樂觀看待美中談判結果，可望朝正向發展，激勵上周五道瓊工業指數大漲 181.18 點，納斯達克指數也上漲超過 60 點，四大指數全數收紅，其中，道瓊與那斯達克指數已為連續第 9 周上漲。

市場焦點方面，半導體微影技術迎來全新世代交替，過去 10 年主導半導體關鍵製程的浸潤式微影技術，將在今年開始轉向新一代的極紫外光 (EUV)。晶圓代工龍頭台積電將在 3 月，啟動支援 EUV 技術的 7 + 奈米量產計畫，支援 EUV 的 5 奈米也將同步進入試產。

蘋果 iPhone 6S 在印度市場熱銷，當地前兩大電信營運商官網均顯示該機種已缺貨，供應鏈傳出，蘋果為此向可成、緯創、大立光等 iPhone 6S 供應鏈緊急追單 2 成，為相關業者淡季營運添動能。

台灣電子代工廠持續拓展非中國產能，市場法人估計，和碩、廣達、英業達、緯創、仁寶等五大電子代工廠，合計將投入近 500 億元擴充東南亞、南美或台灣等地產能，以因應客戶為避開美中貿易戰不確定性的訂單需求。

華為在西班牙時間 24 日、世界行動通訊大會 (MWC) 開展前夕，也發表折疊手機「Mate X」，但華為折疊機價格比三星更高，價格高達 2299 歐元 (超過新台幣 8 萬元)，預計今年中上市。

法人指出，本周在摩台期結算與 228 長假因素影響下，且 MSCI 調升台股權重月底將生效，加上美中貿易戰後市展望樂觀看待，預期指數將進入高檔盤整格局，將在上下 100 點區間震盪，且有機會回補先前跳空缺口，蓄勢向上挑戰年線 10484 點。

