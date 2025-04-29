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〈台股開盤〉拚守穩2萬點台積電卻走弱 多方觀望量能又縮了

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 09:45

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〈台股開盤〉拚守穩2萬點台積電卻走弱 多方觀望量能又縮了。(鉅亨網資料照)

美股周一漲跌互見下，台股今 (29) 日開低下探 2 萬點支撐後翻紅，不過，在市場等待本周美國經濟數據出爐下，上攻動能不足，早盤狹幅震盪，今日估量僅 1900 多億元。

權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 今日以平盤 897 元開出後，在平盤下震盪，聯發科 (2454-TW) 也走跌，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 等熄火，跌逾 1%。


而英業達 (2356-TW) 因應美國關稅政策，宣布斥資 27.6 億元赴美國德州設廠，今日漲逾 2%，其他像是智邦 (2345-TW) 漲逾半根停板、金像電 (2368-TW) 漲 3%、研華 (2395-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、仁寶 (2324-TW) 等均走揚。

生技及傳產指標股今日也相對強勢，康霈 *(6919-TW) 漲逾 5%、藥華藥 (6446-TW) 也漲約 3%；製鞋廠寶成 (9904-TW)、來億 - KY(6890-TW) 雙雙走強，大成鋼 (2027-TW) 也上漲。

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台積電902+0.56%
聯發科1370+1.48%
來億-KY375+4.90%
寶成32.7+3.65%
藥華藥532+4.11%
康霈*677+6.11%
仁寶27.6+1.47%
矽力-KY408.5-0.12%
研華345+1.17%
金像電198.5+3.12%
智邦598+7.75%
英業達41.5+1.97%
台達電340-0.15%
廣達242.5-1.02%
鴻海143+0.35%
大成鋼42.9+3.50%

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