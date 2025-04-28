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〈台股開盤〉輝達B300提前生產 AI股帶頭漲逾百點站回2萬點大關

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-28 10:03

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〈台股開盤〉輝達B300提前生產 AI股帶頭漲逾百點站回2萬點大關。(鉅亨網資料照)

美股上週五收紅，台股今 (28) 日早盤也漲逾百點，再度重返 2 萬點大關，不過，成交金額持續下滑，估量僅約 2400 多億元，而在輝達 B300 傳出提前生產下，今日 AI 股表現強勢。

外界原先預期輝達 B300 將自第三季開始量產，不過，現在傳出 B300 晶片生產進度提前至 5 月啟跑，相關供應鏈可望受惠，台積電 (2330-TW) 今日開盤 898 元，上漲 10 元或 1.1%。


其餘 AI 指標股表現強勢，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 更是漲近半根停板、台達電 (2308-TW) 則漲 3%；另外，京元電子 (2449-TW)、欣興 (3037-TW)、致茂 (2360-TW) 等也都漲逾 3%，

千金股今日普遍走揚，創意 (3443-TW)、嘉澤 (3533-TW)、旭隼 (6409-TW)、健策 (3653-TW) 等都漲逾 3%，不過，聯發科 (2454-TW) 走弱，在平盤下震盪。

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台積電8971.01%
鴻海142.52.52%
健策10200.99%
旭隼14402.13%
嘉澤12650.80%
創意10305.21%
致茂294.52.61%
欣興95.32.92%
京元電子884.14%
台達電340.53.03%
廣達2454.26%
聯發科1350-2.17%

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