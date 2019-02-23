光寶科下周開法說 聚焦今年展望與去年盈餘股利政策

光寶科 (2301-TW) 將於下周二 (26 日) 召開法說會，公布去年第 4 季與全年財報，法人將聚焦光寶科對今年的營運展望，及去年盈餘股利配發政策。市場預期，光寶科今年可望維持歷年來一貫的高配息政策與高現金殖利率，殖利率表現可期。

光寶科去年完成手機事業相機模組營業讓與，及可攜式機構事業群子公司股權出售等營運調整，挹注獲利表現，光寶集團總執行長陳廣中先前表示，在不計算一次性收益認列下，去年本業獲利表現仍將優於 2017 年。光寶科去年前 3 季稅後純益已達 54.36 億元，因 2017 年第 3 季認列資產減損約 69.8 億元，使純益年增逾 15 倍，每股純益則為 2.34 億元。

光寶科預期也將在法說會上公布去年盈餘配發股利，其過去配息率大多維持在 7 成左右，僅 2017 年為維持穩定股利配發政策，配發金額與 2016 年相同，每股配息 2.92 元，使配息率高達 258%。市場預期，光寶科今年可望維持歷年來一貫的高配息政策與高現金殖利率，殖利率表現可期。

展望今年，陳廣中表示，從目前市場需求及客戶端反應來看，仍將是審慎樂觀的一年，惟美中貿易戰為其中最大變數，今年營運主要成長動能來自雲端應用、LED 及戶外照明兩大主軸，目前已達到營收占比近 3 成，且去年營收與獲利年成長高達 2 成。

從整體營運表現來看，陳廣中表示，首季營運預期將延續去年第 4 季表現，預期第 2 季待貿易戰談判結果較為明朗後，下半年表現將優於上半年，而去年前 3 季毛利率平均約 13%，今年目標為全年毛利率平均超過 14.5%。此外，車用攝像頭將於今年第 4 季量產，預期相關效益可望於 2020 年明顯發酵。