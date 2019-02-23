金融股法說下週起跑 聚焦兩大重點

金融股第 4 季法說下週起跑，由京城銀 (2809-TW) 與第一金 (2892-TW) 打頭陣，後續再由玉山金 (2884-TW)、華南金(2880-TW) 與永豐金 (2890-TW) 接連上陣，會中除將公布去 (2018) 年營運成績單，市場也將關心股利政策，且今年經濟成長動能偏弱，產業接連下修資本支出，金控如何維持獲利動能不墜，也是關注重點。

每年第 4 季法說會，除檢視去年營運成績單，金融機構營運團隊也會就今年展望發表看法，並提出因應策略，由於今年國內外各大研究機構普遍認為，經濟成長動能將揮別前兩年的成長態勢，朝緩步成長邁進，加上美中貿易戰懸而未決，讓產業前景蒙上陰影，銀行業對景氣變化高敏感如何因應，吸引投資人埋單，將成金控法說聚焦重點。

金融股具備獲利與配息穩定特色，不僅是外資追逐標的，更是不少投資心中最佳定存股熱門標的之一，尤其近幾年為避免資本過度膨脹，稀釋每股純益，金融股股利政策多以現金股息為主，且大於股票股利，一來避免股本膨脹，二來拉高殖利率吸引外資青睞。

去年整體金控獲利雖呈衰退走勢，但部分金控仍繳出逆勢成長成績單，按過去歷史經驗來看，金控獲利成長，通常會樂於配發多點股利回饋股東，儘管金控股利得到 4 月底態勢才會明朗，但可預期，各家法說會上今年配息政策，勢將成為法人關注重點。

京城銀行去年稅前盈餘 35.73 億元，每股稅前盈餘 (EPS)3.11 元，去年受大同集團旗下子公司華映、綠能放款影響，須提列約 16 億元放款損失金額，影響獲利表現，但因華映貸款多為擔保放款，未來處分擔保品回沖後，可望帶動獲利回穩。

京城銀行今年 1 月自結稅前盈餘 6.94 億元，每股稅前盈餘 (EPS)0.61 元，較去年同期大幅成長 35.6%。。

第一金去年稅後純益 3 億元，年成長 12.31%，今年 1 月稅後純益 17.09 億元，每股稅後純益 (EPS)0.14 元，根據第一金規劃，去年獲利表現亮眼可望反應在股利政策上，預計每股可望配發 1 到 1.2 元的股利，其中現金股息可望超過 1 元。