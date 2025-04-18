黃仁勳北京密會梁文鋒之夜 美國對DeepSeek下達全面封殺令

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 17:25

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美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周四 (17 日) 時隔 3 個月再次到訪北京，先與中國貿促會會長任鴻斌舉行會談，之後還跟中國國務院副總理何立峰在人民大會堂見面，期間還傳出跟 DeeSeek 創辦人梁文鋒會面，但未獲官方證實，但同日傳出美國政府計畫對 DeepSeek 實施全面技術封鎖。

在周四與中國政府官員的會晤中，黃仁勳強調中國市場對輝達的戰略價值，並稱將繼續優化符合監管要求的產品體系。數據顯示，輝達在中國員工近 4000 人，三年間成長 60%，員工流動率僅為全球平均的 22 分之一。

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此次會面中，黃仁勳首次公開回應美國 H20 晶片出口管制政策，坦言該措施已對輝達業務造成顯著衝擊，但承諾將持續深耕中國市場。

為應對美國對高性能 AI 晶片的出口限制，輝達推出 RTX 5090D 等「特供版」晶片，通過降低算力（如檢測到 AI 訓練則 3 秒鎖死）滿足合規要求。儘管性能受限，但憑藉 CUDA 生態優勢，這些產品仍被部分中國企業視為過渡選擇，例如字節跳動、騰訊等大廠均大量採購 H20 晶元。

黃仁勳此次中國行更具戲劇性的是，跟 DeepSeek 創辦人梁文鋒的閉門會談。根據中國媒體報導，兩人談話主要內容圍繞如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求以及中美雙方的監管要求。

就在雙方會面當晚，美國宣布啟動 DeepSeek 的全面技術封鎖。根據《紐約時報》報導，美國打算禁止 DeepSeek 採購輝達 AI 晶片，並切斷美國用戶對其服務的存取權限。

在黃仁勳訪中前一天，美國眾議院的中國問題特別委員會在周三 (16 日) 公佈的調查報告中，將 DeepSeek 定性為「深刻威脅」，並指控 DeepSeek 通過三種方式危及美國安全，分別是利用後端基礎設施將美國用戶數據傳回中國、根據中國法律要求秘密操控搜尋結果以及使用非法模型蒸餾技術竊取美國技術成果。

值得關注的是，報告特別指出 DeepSeek 訓練過程中動用超過 6 萬顆輝達晶片，這些晶片被懷疑通過新加坡、馬來西亞等第三國轉運獲取，而這是美中這場技術冷戰的導火線

今年 2 月，美國商務部調查發現，DeepSeek 涉嫌透過新加坡、馬來西亞等第三國轉運管道取得英偉達 6 萬餘枚高階晶片。2 月底新加坡海關突襲行動中，三名中間商因涉嫌詐欺被起訴，案件直指晶片流向中國科技企業。