上市一天賣3.2萬輛！問界M8創40萬人民幣預售紀錄 專家：陸4億中產家庭將棄BBA

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 13:10

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2025 年新能源車市再掀波瀾，周三 (16 日) 華為鴻蒙智行 (HIMA) 發表會掀起震動，華為常務董事、終端 BG 董事長余承東宣布，問界 M8 預訂量突破 15 萬輛，創下 40 萬元豪華車預售紀錄，僅用 8 分鐘實現 8000 台大定，1 小時訂單衝破 2 萬台。隔日，他又在微博發文透露問界 M8 上市 24 小時大定達 3.2 萬台。「為了能讓大家能夠盡快提車，我們全力以赴保障生產，問界 M8 將於 4 月 20 日開啟交付。」

這款定位家庭智慧旗艦 SUV 的新車，以近 5.2 米車長、3105mm 軸距及三排六座佈局，直擊中產家庭出行痛點，配備百萬像素大燈、32 英寸後排娛樂屏及華為 ADS 3.3 智駕系統，將特斯拉 FSD 甩開技術差距。

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該新車的增程版搭載 1.5T 引擎 + 雙馬達四驅，時速零到一百加速 5.2 秒，CLTC 綜合續航達 1526 公里，起價 35.98 萬元 (人民幣，下同)(約 163 萬台幣)，較預售價直降 8200 元 (約 3.7 萬台幣)，精準填補 M7 與 M9 價格空白。

問界 M8 直接對標的是理想 L9、騰勢 N9、BMW X5、賓士 GLE 等車型，它的上市也將彌補鴻蒙智行在中高端市場的空白，專家甚至看好中國 4 億中產階級將因此放棄國外的 BBA 品牌。

對賽力斯 (601127-CN) 而言，問界 M8 的意義遠不止於一款新車，它的火爆，更像是一場及時雨。今年第一季，賽力斯的銷量呈連續年減下滑表現，1 月銷售年減 47.02% 至 16432 輛，2 月下滑 39.43% 至 21329 輛，3 月下滑 34.43% 至 24609 輛。雖然問界 M9 持續火爆，累計年增率達 117.83%，但問界 M7 上月銷量卻從去年的月均破萬跌至 6512 輛，M5 更只有 1064 輛。

不過，問界 M8 的爆發性成長折射出賽力斯的策略轉型迫切性。專家指出，二線城市消費者對賽力斯品牌認知不足，疊加理想 L9 等競品擠壓，迫使問界系列必須透過 M8 實現市場突圍。

M8 憑藉鴻蒙座艙、華為智駕及七重安全設計－包括全向防碰撞 3.0 系統、鋁合金車身與電池冗餘設計，在 35-40 萬元 SUV 市場已斬獲近 70% 份額。

根據平安證券預測，月銷 1.5 萬輛將帶來超 400 億元營收，助賽力斯擺脫對 M9 的 96% 單一依賴能力。

這場發表會也揭露鴻蒙智行安全防護體系，全向防碰撞系統覆蓋 4-150km/h 前向保護，道路預瞄 2.0 技術實現 150 公尺路況預判，暴雨天氣支援手機遠端脫困。電池採用五層防護設計，首創車門冗餘系統確保碰撞後緊急供電。營運數據顯示，鴻蒙智行累計避免碰撞 170 萬次，維持電池零燃燒紀錄。

隨著問界 M8 衝擊傳統豪華車腹地，理想 L9、BMW X5 等競品面臨空前壓力，新能源市場格局恐將迎來重建。

華為以技術下沉 + 渠道優勢，正將智慧汽車賽道拖入 "得中產階級得天下" 的新戰場，而余承東也在發表會上同步揭開享界 S9 增程版面紗，WLTC 油耗 5.93L/100km、CLTC 續航 1355km 的數據超越奔馳 E 級靜謐性，且問界 M7 新增「牧野青」外觀套件，試圖挽回頹勢。

更重要的是，華為宣布與上汽集團 (600104-CN) 合作打造第五個子品牌「尚界」，首期投入 60 億元組建 5000 人團隊，主攻 15-25 萬元主流市場，秋季將推首款車型。

從賽力斯、奇瑞到上汽，都顯示華為鴻蒙智行的「造車朋友圈」正加速擴張。

鴻蒙智行是鴻蒙智慧汽車技術生態聯盟，依託華為在 ICT 積累 30 多年的技術實力以及在 2C 領域積累 10 幾年的消費者理解力，通過智慧駕駛、智慧座艙、智慧網聯、智慧電動、智慧車控、智慧全場景核心智能化技術、研發和品質管理、消費者理解力、管道和零售管理體系、品牌行銷五大核心能力深度賦能，與合作夥伴成功打造了 AITO 問界、LUXEED 智界、STELATO 享界、MAEXTRO 尊界四大品牌，推動中國智慧汽車產業升級。