跌破榮枯值 歐元區2月製造業PMI創68個月新低

IHS Markit 今 (21) 日公布歐元區 2 月製造業採購經理人指數 (PMI)，數值為 49.2，跌破榮估值，創 68 個月新低。

IHS Markit 數據顯示，歐元區 2 月綜合 PMI 為 51.4，創 3 個月新高；服務業 PMI 為 52.3，同為 3 個月新高；但製造業 PMI 表現不佳，跌破榮估值，為 2013 年 6 月以來首見。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，2 月歐元區經濟成長，仍趨近停滯狀態，首季國內生產毛額 (GDP)，可能只有 0.1% 的成長。

受貿易緊張情勢影響，德國汽車產業陷入低潮，接單狀況不甚理想，2 月德國製造業 PMI 為 47.6，創 74 個月新低；服務業 PMI 為 55.1，創 5 個月新高；綜合 PMI 為 52.7，創 4 個月新高。

德國製造業與服務業表現落差極大，德國製造業 PMI 已連續兩個月下滑；Williamson 認為，製造業已使德國經濟進一步走弱。

上述消息公布後，歐元兌美元仍走強；Investing.com 報價顯示，台北時間週四晚間 7 點 49 分，歐元兌美元上漲 0.06%，至 1.1342。