若川普對歐洲車祭出25%重稅 德國對美汽車出口恐腰斬

根據《彭博社》報導，美國商務部已向總統川普提交汽車進口與國安議題報告，外界高度關注，川普是否會對歐洲進口汽車及零組件，課徵 25% 的關稅；德國 Ifo 經濟研究院預估，若美國真的祭出 25% 關稅，德國對美汽車出口恐大減近 5 成。

德國聯邦統計局數據顯示，就去年的汽車貿易來看，德國對美國產生約 220 億歐元的順差，規模與 2016、2017 兩年落差不大，但低於 2015 年的 270 億歐元。

汽車是德國最大宗的出口商品，頭號市場為美國；2018 年，美國從德國進口價值約 272 億歐元的汽車及零組件，在此同時，德國僅從美國進口約 52 億歐元的同類商品。

德國 Ifo 經濟研究院預估，若川普真的對歐洲進口車，祭出 25% 關稅，長期來看，德國對美國的汽車出口，恐大減近 50%。

Ifo 經濟研究院主任 Gabriel Felbermayr 表示，假設美國對歐洲進口車課徵高額關稅，恐使德國整體汽車出口，減少約 7.7%，總價值達 184 億歐元。

對於美國可能對歐洲進口汽車課重稅一事，歐盟委員會發言人 Margaritis Schinas 週一回應，若美國對歐洲進口車加稅，歐盟將「快速地做出反應」。

德國總理梅克爾認為，美國政府指控歐洲進口車威脅其國家安全，此說法「令人吃驚」；歐盟執委會主席容克則稱，川普向他承諾，暫時不對歐洲汽車加稅，他認為，這個承諾是可信的。