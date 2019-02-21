〈美中貿易談判〉貿易談判新進展 傳美中起草六項諒解備忘錄

根據《彭博社》報導，美中兩國談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談；美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

《彭博社》引述路透獨家報導，指美中雙方已開始針對棘手議題，研擬諒解備忘錄綱要，可被視為貿易戰開打以來，雙方在達成協議一事上，最重大的進展。

但消息來源亦示警，起草諒解備忘錄，是為了獲得來自中國方面的具體承諾，是很重要的一步；不過，談判「仍有失敗的可能」。

據悉，目前兩國還在研擬，如何減少中國對美國的貿易順差，其中涉及對美國農產品、能源，以及半導體的購買。

上週，美中於北京進行貿易磋商，知情人士透露，當時雙方於會談中互換文本，致力擬訂書面綱要，某種程度上，已算是實質貿易磋商。

據傳，美方在談判過程中要求中國承諾，不讓人民幣貶值；對此，中國外交部昨 (20) 日回應，中國是負責任的大國，不搞競爭性貨幣貶值。

中國外交部並強調，中國不會把人民幣匯率，當作應對貿易爭端的工具，希望美國尊重市場規律與客觀事實，不要把匯率問題政治化。