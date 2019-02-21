濱川第六次CB訂價23元 近月CPU缺貨意外緩解 業績創高優於預期

金屬機殼廠濱川 (1569) 在 CPU 供貨舒緩之下，加上金屬機殼在筆電市場中滲透率持續提升，12 月與元月營收站上 4 億大關，並連創新高紀錄，優於預期。該公司股價週四 (21 日) 早盤強勢大漲，一度攻抵漲停板 23.55 元下一檔 23.5 元價位，創波段新高，並一舉突破年線反壓。該公司近日甫完成第六次國內可轉債 (CB) 訂價為 23 元，預計下週三 (27 日) 掛牌，募資規模 2 億元，另在 5/28 前還可望發行第七、第八次可轉債。



濱川近年因應成長，累計投入逾 10 億元設備擴產，人員聘用也同步增加，資金需求殷切，上月中旬將第六、第七與第八次 CB 發行期限申請延長至 5/28 獲准，發行總額各 2 億元。



而去年下半年飽受 CPU 缺貨困擾的情況，到了 12 月意外提前舒緩，帶動該公司業績一舉突破 4 億元大關，以 4.12 億元創高，元月看回不回，再以 4.3 億元續創新高，年增率並高達 38.7%。而去年第四季業績也順利站上 10 億大關，逼近同期新高水準，優於預期，首季在元月繳出佳績之後，2 月因農曆春節回檔，3 月再上，是否有機會刷新紀錄值得觀察。