濱川今年營運將恢復成長 今日帶量攻漲停

濱川 (1569) 是筆電金屬機殼廠，受到攤提折舊費用增加，以及人事成本上升影響，去年前三季稅後淨利僅有 0.2 億元，年減 90%。受到英特爾 CPU 缺貨影響，第四季營收較前年同期衰退。不過，展望今年，預期英特爾 CPU 缺貨問題將逐漸獲得紓解，加上筆電金屬機殼在輕薄化趨勢下滲透率持續提升，今年營運可望重回成長軌道。濱川今日開高走高，股價創下波段新高。由於下方的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且 9 日 KD 指標在今日轉為交叉向上，短線對於多方有利。下檔先以 16～16.5 元為支撐，短壓在 21～22 元間。

