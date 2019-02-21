智慧機械去年產值再創高 蘇揆：要在國際上打團體戰

經濟部今 (21) 日在行政院院會進行「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告，行政院長蘇貞昌表示，方案推動以來，除產值在 2017 年突破兆元，去年更持續創新高、年成長 7.3%，達新台幣 1.18 兆元，除將加強輔導中小企業轉型發展外，為擴大機械產業國際輸出，也請外交部駐外館主動提供廠商適時協助，勿讓廠商在國際上單打獨鬥。

蘇貞昌指出，該方案推動以來，不只產值在 2017 年突破兆元，去年更持續創新高、年成長 7.3%，達新台幣 1.18 兆元，而推動智慧機械主要目的，是將台灣由過去的精密機械升級為智慧製造，創造就業並擴大整廠整線輸出，使台灣成為全球智慧機械與高階設備關鍵零組件的研發製造中心。

蘇貞昌表示，後續將請相關部會持續整合產學研能量，針對公協會的建言，擴大推動輔導計畫、積極培育跨領域人才，加強輔導中小企業轉型發展。去年經濟部已促成包括金屬零件、機械設備、車輛零件、塑膠製品等 8 類產業導入 1300 台智慧機上盒，經濟部表示，今年將再加碼推動導入 1500 台設備聯網，協助更多企業提升數位化能力。

此外，行政院已於去年 12 月 20 日院會通過「產業創新條例」修正草案，提供業者購置智慧機械設備，享有投資抵減。經濟部指出，為鼓勵企業加速朝智慧化升級，及台商回台投資，已與財政部合作著手規劃推動產業創新條例修法，企業在 2019 年至 2021 年間投資在智慧機械的支出，將給予營所稅投資抵減優惠，單年可獲 5% 抵減率，分 3 年則抵減率降為 3%，待立法院三讀通過後可實施。

蘇貞昌也說，為擴大機械產業國際輸出，切入國際供應鏈體系，並與新南向國家廠商產業合作，請外交部駐外館主動提供廠商適時協助，如海外展銷展覽等，勿讓廠商在國際上單打獨鬥。